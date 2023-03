Mujer con 4 hijos es viral al exigir a sus parejas cumplir con ciertos requisitos: "mi felicidad debe ser prioridad"

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Para comenzar una relación, las personas esperan encontrar a quien cumpla con sus expectativas. Sin embargo, el caso de una mujer, quien expuso las condiciones que debería de cumplir su pareja. Estas exigencias tan disparatadas se volvieron viral en Tik Tok.

Inicialmente, en un video, la mujer informa que cuenta con dos hijos y que las personas que están interesadas en salir con ella deben de cumplir ciertos requisitos, sino están "descalificados". En esa línea, indicó que ella al anunciar dichos requisitos, busca "evitar el estrés".

"Si tienen hijos, no puedes andar conmigo ni yo puedo andar contigo, I´m sorry. Tengo 2 hijos y me vas a aceptar con mis dos bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos, con los míos tengo (suficiente)", dice la mujer a través de un video, que publicó en redes.

Lueg de unos meses, la mujer también subió otro video similar, en donde señala cuáles son las condiciones que los hombres tendrán que cumplir para ser sus novios. En ese sentido, indica que su pareja debe tener "su felicidad como prioridad", además de realizar diversas acciones para buscar su alegría.

"Soy una mujer que me encanta me atiendan 24/7. Todo el amor para mí. Tengo 4 bendiciones de diferentes padres, me llevo bien con ellos. Me gusta que me den seis rounds al día porque soy muy caliente, sino voy a estar muy amargada. Debes saber que la felicidad mía debe ser tu prioridad y debes comprar todo lo que te pidan mis hijos. Espero haya quedado claro", dice la mujer.

Asimismo, señala que uno de los padres de sus pequeños puede ayudarlo a llegar a cumplir con todos los "rounds" que pide. Además, que su pareja debe estar agradecido por su "ayuda".

Tras ser difundido el video, los internautas comentaron acerca de sus exigencias. Ellos manifestaron su asombro por lo que dijo la mujer. Además, indicaron su preocupación por la crianza que reciben los menores.

"Los papás de los hijos tienen que aguantar en caso sus bendiciones sean de diferentes vatos", "lo que da es vergüenza y pena por eso niños que los cría con pensamientos así y sabrá Dios donde vaya a parar eso", "lo siento por los niños", "lo más triste es que existen tipo que aceptan esas condiciones, qué tristeza", se leen en los comentarios del video.