Madre acompaña a su hija a su primera salida con amigas y usuarios reaccionan: "¿Y la confianza?"

En redes sociales encontramos los casos más controversiales y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una mujer confesó que no dudó en acompañar a su hija a una salida con sus amigas sin importarle el qué dirán de los demás.

Muchos padres buscan garantizar la seguridad y el bienestar de sus hijos. Además, hacen lo posible para que puedan confiar en que ellos sabrán darles buenos consejos en distintos aspectos de sus vidas, sin importar la edad que tengan, ya que siempre serán "la luz de sus ojos".

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, al ver cómo una madre identificada como Blanca Zazueta documentaba en sus redes la primera salida de su hija preadolescente a un café con sus amigas.

En la escena se ve que "vigila discretamente" a su hija mientras disfrutan de su tiempo juntas. Sus seguidores quedaron sorprendidos al darse cuenta de que "su retoño" ya era "algo grande" y no comprendían por qué no la dejó salir sola, confiando en que sabría cuidarse.

Para defenderse, la joven mamá aclaró que el video fue grabado durante la semana en que su hija cumplió 11 años, razón por la cual consideró necesario acompañarla en su primera salida a un lugar público debido a su corta edad.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en debatir en la famosa plataforma china, ya que algunos aplaudieron a la madre por siempre estar pendiente de su hija porque la inseguridad va en aumento, pero otros la criticaron por "no darle la confianza necesaria a la menor".

"Pero déjala sola", "qué incómodo cuando salíamos con el papa de mi amix", "si ella va con su hija es por su seguridad", "¿y la confianza y su espacio, no hay?", "yo me sentiría incómodo", "independientemente de si somos muy responsables es recomendable salir con un adulto", "eso es bien incómodo, no puedes hablar de nada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.