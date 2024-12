Mujer confiesa que le dio una funda con localizador a su expareja: "Prefiero tenerlo controlado"

27/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer generó polémica tras confesar que no dudó en colocar un localizador en la funda del celular de su ahora exnovio para mantenerlo controlado y siempre saber dónde está. La escena fue difundida en las redes sociales como en TikTok.

Las parejas viven románticos momentos juntos, pero por distintos motivos deben dar por finalizado su amor, entre ellos infidelidades que rompen por completo la confianza. Algunos aprenden a sobrellevar la ruptura, pero a otros les toma más tiempo e incluso toman radicales decisiones.

Impactante confesión de joven sobre su ex

A través de la cuenta de Carolina Cazadora, se ve el preciso momento en que la influencer se acerca a una joven y le pregunta qué es lo peor que le hizo a un chico, quedando impactada con su insólita respuesta. La fémina contó que cuando mantenía una relación con quien creía era su "media naranja" decidió colocar un localizador porque tenía sospechas de una traición.

Para su sorpresa, sus miedos se volvieron realidad, ya que con el dispositivo descubrió que su ahora exnovio iba a casa de su antigua pareja; salía de fiesta y, no solo eso, sino que le "era infiel". Carolina, sin quedarse con la duda, le preguntó si lo volvería hacer, a lo que la mujer entrevistada de inmediato respondió que sí.

"Le regalé una funda de móvil con localizador. Antes de que me ponga los cuernos, prefiero mantenerlo controlado", expresó la joven en el clip, que generó cientos de reacciones en la famosa plataforma china.

Reacciones en redes tras inesperada respuesta

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la joven por ser "tóxica" y no aprender a confiar por completo de sus parejas. Sin embargo, otros la aplaudieron por la inesperada medida para descubrir si el amor de su vida 'sacaba los pies del plato' o no.

"Acaba de reconocer un delito", "¿dónde compro esa funda con localizador?", "después dicen que los tóxicos somos los hombres", "espero que su ex la demande por espiarlo", "qué pena por ella, así será con sus nuevas parejas", expresaron los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook al ver que una joven colocó un localizador a su ex pareja con el objetivo de ver donde estaba, ya que "quería tenerlo controlado".