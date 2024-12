Hombre ENFRENTA a la esposa de su mejor amigo porque no lo deja salir: "Tenemos 15 años de amistad"

Un hombre tuvo una tensa discusión con la esposa de su amigo, ya que ella no le permitía poder salir de casa y poder jugar fútbol con sus demás compañeros. La escena generó el debate en las redes sociales como en Facebook.

En el material audiovisual se logra observar a una mujer barriendo en la puerta de su casa, pero de pronto es confrontada por un hombre, quien sería el mejor amigo de su esposo, quien le exige que lo deje salir para jugar un partido de fútbol.

Sin embargo, la mujer se niega rotundamente y le resalta que "el amor de su vida" no tiene permitido ir a su "pichanga" porque "le pertenece solo a ella" y no debe estar perdiendo el tiempo con otras personas a altas horas de la noche. Incluso califica de "mal amigo" al sujeto por incentivarlo a desobedecerla.

"Él y yo tenemos 15 años de ser amigos, tú apenas llevas cinco años con él", le dijo el hombre a la mujer, a lo que ella responde: "A mí no me importa, yo me casé con él, es mi esposo".