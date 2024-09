Mujer explota porque su cita le pidió PONER la mitad de la cuenta: "A mí me pagan todo"

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico y controversial caso como el de una mujer que no pudo evitar contar la terrible cita que tuvo con un hombre, ya que él le pidió pagar la mitad de la cuenta.

Muchas personas se dan la oportunidad de conocer a "su media naranja" a través de citas y salidas románticas, pero no todos tienen finales felices e incluso quedan decepcionados hasta el punto de decidir no seguir con sus romances y dar "vuelta a la página" de su historia de amor.

Según el material audiovisual, de solo 50 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una señora relata a sus seguidores que aceptó salir con un hombre que la había invitado insistentemente.

Por ello, decidió arreglarse lo mejor posible hasta quedar hermosa y así encantar a su cita, pero lo que creyó sería una velada romántica terminó en un desagradable momento.

Según su versión, el hombre no solo llegó con su vehículo sucio para recogerla, sino que al terminar de comer en el restaurante, él le pidió dividir el pago de la cuenta, dejándola sorprendida porque consideraba que "un caballero" debía asumir todos los gastos.

"Después de que estamos tomando y todo rico, me llevó a un sitio muy bonito, de paso el coche sucio, sin limpiar, cuando me fue a buscar a casa y mira esto, pretendió que yo pagara la mitad de lo que habíamos consumido", expresó completamente molesta.

La mujer no dejó de criticar el accionar de su cita y también aprovechó en aconsejar a otras mujeres para que no paguen lo que pidan en sus salidas con parejas o pretendientes, alegando que "es deber de los hombres".

"Pues no mija, esta mujer que está aquí vale y a ella le pagan todos los servicios y todo lo que consume, no voy a pagarle a nadie, aprendan amigas, entonces lo dejé y me vine, por eso me quedé sola y me voy a quedar sola", finalizó.