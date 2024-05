Mujer descubre que su novio le fue infiel con su mejor amiga en su propia casa: "Me quedé dormida"

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un polémico caso, compartido en Facebook, donde una joven no dudó en delatar que su novio le fue infiel con su mejor amiga y en su propia casa, mientras ella dormía.

Muchas parejas viven momentos divertidos y memorables hasta la eternidad, pero no todos tienen finales felices debido a una discusión e infidelidades que terminan por romper toda la confianza que existía en su relación.

Doble engaño

Es así como una joven, identificada como Mariana Guerrero, compartió con sus seguidores el terrible momento que vivió por la traición del hombre que tanto amaba.

La joven aprovechó las imágenes que la cámara de seguridad de su casa registró la noche en que decidió invitar a su mejor amiga y a su pareja a compartir un agradable momento.

Según la escena, el chico se despedía de su amiga de una manera sumamente comprometedora y no dudó en comenzar a tocar sus glúteos, revelando que existe algo más que una simple amistad entre ambos y detonaría una grave traición hacia Mariana.

Mariana esperaba que su amiga haya mostrado signos de resistencia o una cachetada por la molestia, pero lejos de eso, la mujer tuvo mayor intimidad y cercanía hacia el novio, mientras que ella descansaba sin sospechar lo que ocurría a su alrededor.

"Pensé mucho en subirlo, únicamente por el respeto que le tenía a ella por tantos años de amistad, pero bueno si ambos no me lo tuvieron en mi propia casa, por qué debería importarme", expresó con gran dolor Mariana, sin poder superar la traición de dos personas que estimaba mucho.

¿Los encaró?

Seguido a ello recalcó: "Imagínate creer que estás en el mejor momento de tu relación, sana, te sientes comprendida, se apoyan mutuamente y están construyendo un hogar ambos. Haces una reunión con tu pareja y una amiga con la cual llevas una amistad de más de 18 años, tú te quedas dormida y ellos comienzan a besarse y tocarse, al lado tuyo en tu propia casa. Pues si amigos, me acaba de pasar", con gran dolor por la situación.

En otro momento, se puede ver cómo Mariana enfrenta a ambos, pero el hombre solo atina a guardar silencio

Joven delata infidelidad de su novio con su mejor amiga en redes sociales.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la pareja de Mariana por no saber respetar su relación y aconsejaron que si alguien ya no siente lo mismo por "su media naranja" es mejor ser sinceros antes de "sacar los pies del plato".

"Ánimo Mariana, la vida da muchas vueltas y vas a salir adelante y encontrarás a alguien que te haga feliz y te valore", "tu dolor es mi dolor", "aléjate de quienes no sepan valorarte", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo, pero pronto fue eliminado sin conocerse el motivo, ya que una joven descubrió que su novio la engañaba con su mejor amiga y en su propia casa mientras ella dormía tranquilamente sin sospechar nada.