Una mujer aprovechó el agua estancada que dejaron las intensas lluvias en la localidad de Santa Cruz, en Bolivia, para bañar a su perro en plena vía pública y ante la vista de sus vecinos. Sin embargo, el clip viral ha divido opiniones entre los usuarios de TikTok.

En las imágenes compartidas por el usuario Tío Dario, se observa a una calle totalmente inundada por lluvia. Segundos después, el clip de corta duración da un giro de 180 grados.

Una señora, cuya identidad aún es desconocida, agarraba a su mascota de su arnés para que no trate de huir de su baño. Con ayuda de una bandeja, usaba el agua de la calle para enjuagar al perrito, que a simple vista no la estaba pasando nada bien.

La grabación viral de TikTok fue compartida con la leyenda: "Cosas de mamá". Hasta el momento, suma casi 10 millones de visualizaciones, más de 840.000 me gusta y miles de comentarios que mantienen opiniones divididas.

Algunos cibernautas consideran que la mujer estaba haciéndole un mal a su mascota porque el agua podría haber estado contaminada y eso le pudo provocar malestares al animalito.

"Pero el agua está suciay el frío que debe sentir el perrito con esa agua helada tan temprano. Pobrecito", "Con agua sucia y fría, eso le hace demasiado daño", "¡Ay no! Qué mal por Dios. Con agua sucia no.", "¿Qué le pasa a esa señora?", "¿Por qué no se baño ella?", "¿Cómo se le ocurre bañar a esa tierna criatura con agua sucia?", son algunos comentarios.