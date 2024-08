¿Muy honesto? Joven entrevistado lanza polémica declaración EN VIVO: "A veces me meto mi bate"

Un curioso hecho ocurrió durante la mañana de hoy, jueves 15 de agosto. Durante un enlace en vivo, una reportera mostraba parte de una problemática en una conocida autopista limeña. Sin embargo, al consultar a un transeúnte del lugar sobre el asunto, no contó con que el entrevistado brindaría un polémico comentario.

En un enlace en vivo emitido por el medio Canal N, una reportera mostraba la actual situación de la autopista Ramiro Prialé, la cual evidencia un constante caos vehicular, el cual probablemente ha sido causante de varios accidentes de tránsito.

Entre tanto, un joven que se desplazaba en ese preciso momento, fue abordado por la periodista, a fin de recibir alguna información relevante sobre la problemática existente. "Si mami, a diario es. El problema es que no respetan el semáforo", comentó el muchacho al ser consultado por la situación.

Sin embargo, muy motivado por haber sido considerado para salir en televisión, prosiguió manifestándose al respecto, revelando a su vez una insólita y curiosa costumbre.

"Yo también a veces me meto mi bate, y cuando veo, a veces no viene, y no me dejan meter mi bate porque siento que me quieren atropellar", confesó muy seguro e indignado.