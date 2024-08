¿Encontró el amor? Daniela Darcourt y Waldir Felipa se besan durante su concierto EN VIVO

12/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniela Darcourt vuelve a sorprender a todos sus seguidores y esta vez en su reciente concierto 'Renacer' donde dio un beso a su bailarín Waldir Felipa, en vivo, dejando entrever una posible relación entre ambos.

¿Daniela Darcourt y Waldir Felipa juntos?

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que se puede apreciar que la reconocida cantante peruana se encontraba demostrando a todos su gran talento sobre el escenario y realizando una impresionante coreografía al lado de todo su equipo de trabajo, el 10 de agosto.

Sin embargo, de un momento a otro se pudo apreciar la gran conexión que Darcourt tiene con uno de sus bailarines, quien es exnovio de Belén Estévez. Sus fans coreaban la letra de la canción y en un desenfreno, la artista selló su presentación con un sensual beso.

Pero no todo quedó ahí, ya que el bailarín Felipa 'calentó la escena' al no dudar en exclamar lo que siente por Daniela y gritar 'a los cuatro vientos' en sus redes sociales: "¡Amor mío!", lo que encendió más las alarmas de que no solo se habría tratado de un momento del show, sino que aparentemente existiría una relación sentimental.

Waldir Felipa y su polémico mensaje

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, el bailarín Waldir Felipa no dudó en mostrar a todos la mágica noche que vivió al lado de la intérprete de 'Señor Mentira' e incluso decidió subir un video donde se le ve demostrando sus mejores habilidades en la pista de baile y coqueteando con Darcourt.

Al pie del material audiovisual, resaltó la frase: "He vuelto a creer en el amor", lo que supondría que su corazoncito ya tiene dueña y se ve completamente emocionado e ilusionado.

Hasta el momento la cantante Daniela Darcourt no se ha pronunciado al respecto ni ha oficializado si existe o no un romance con su bailarín, a pesar del impactante beso que dejó en shock a más de uno de sus seguidores, quienes siempre le desean lo mejor para ella.

Waldir Felipa deja entrever una posible relación con Daniela Darcourt.

Bailarín de Daniela Darcourt pone 'Amor Mío' tras baile en 'Renacer'.

Reacciones de sus seguidores

Como era de esperarse, los fans de la artista no dudaron en gritar de emoción al ver el apasionado beso y aseguraron que era "una relación que se veía venir" y que Felipa es "un buen muchacho y trabajador".

"Ojalá.. Porque el es buen muchacho y ella tiene un gran corazón", "hacen una linda pareja", "maravillosa pareja, ambos de barrio y muy humildes", "ya se veía venir, lindos", "llévala a la Luna por mí", "lo sospeché desde un principio, son pareja", expresaron en TikTok.

Es así como las personas reaccionaron al ver cómo Daniela Darcourt selló uno de sus bailes en su concierto 'Renacer' con un gran beso a su bailarín Waldir Felipa, dejando entrever un posible romance.