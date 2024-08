Brunella Horna no quiere a Christian Cueva en UCV y arremete contra él: "Espero que no llegue"

13/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva volvió a acaparar los titulares de los diferentes medios de espectáculos. Y es que recientemente fue captado libando alcohol mientras viaja al norte del país. Al respecto, Brunella Horna no dudó en arremeter contra él, sobre todo porque estaría a punto de llegar a la Universidad César Vallejo (UCV) como el flamante fichaje.

Brunella Horna en contra de fichaje de Christian Cueva

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', la conductora Ethel Pozo dio a conocer, en exclusiva, que Christian Cueva llegaría a la UCV para formar parte del equipo hasta finales del 2024.

Esta noticia tomó desprevenida a Brunella Horna, quien, visiblemente sorprendida, exclamó: "¿Qué? Recién me entero". Con esa tremenda respuesta, la modelo evidenció que no se encontraba al tanto de la situación y que, además, no estaba de acuerdo con aquella posible contratación.

La hija de Gisela Valcárcel continuó con los detalles de este fichaje, asegurando que, en unas horas, el esposo de 'Baby Bru' estaría reuniéndose con el volante nacional para concretar su pase.

Sin embargo, esta se negó a tal posibilidad, argumentando que el futbolista volvió a ser protagonista de un ampay de Magaly Medina, tras captado tomando cerveza al interior de su vehículo.

"La verdad, espero que no (...) ha salido ayer unas imágenes de Christian Cueva que estaría tomando cerveza" agregó Horna, dejando en claro su posición respecto a la supuesta llegada del popular 'Aladino.

Su declaración causó un revuelo en el set, provocando una serie de comentarios entre sus colegas, quienes no esperaban una reacción tan contundente de su parte.

Y es que con lo dicho, Brunella no demostraba más que malestar ante la posible influencia negativa que la llegada de Cueva tendría en el equipo y la imagen del club.

Christian Cueva es captado con cerveza en mano

Magaly Medina difundió un video en el que Christian Cueva fue captado disfrutando de un viaje en Huamachuco con amigos. Sin embargo, lo que llamó la atención de dichas imágenes es que el futbolista llevaba en una de sus manos nada más y nada menos que una cerveza.

El video incluye un mensaje que dice: "Con Christian Cueva, el 10 peruano", destacando el orgullo de uno de sus acompañantes por estar junto al conocido jugador.

Debido a esta situación, Brunella Horna no tuvo reparos en criticar la posible llegada de Christian Cueva a la Universidad César Vallejo (UCV), luego de los mil y un escándalos que lo relacionan con infidelidades y fiestas donde reina el alcohol.