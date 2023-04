¡Salvado por la amistad! Lo iban a asaltar, pero ladrón lo reconoció

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias, algunas conmovedoras y otras cómicas, como el material audiovisual publicado en la plataforma china de TikTok, por la cuenta de @hilmerazoo.

En el clip titulado "Mi mamá me decía de qué te va a servir tener amigos malandros" se ve cómo un joven camina tranquilamente por la calle, y cuando está a punto de llegar a la puerta de su casa, se le acerca un hombre en una moto y se teme lo peor.

"Son de la misma promoción"

El motorizado dobló por la esquina de su vivienda y le exigió su celular, el joven asustado no puso impedimento alguno. Sin embargo, el motorizado se retiró el casco de la cabeza y se dio cuenta de que conocía a quien le iba a robar, y decide devolverle sus pertenencias y despedirse con un estrechón de manos.

El joven intervenido que en un principio se notaba asustado decidió devolverle el saludo para no ser asaltado. Es así como la grabación no demoró en recibir un sinfín de reacciones por parte de los internautas y alegaron de que ambos jóvenes se conocían y probablemente eran de la misma promoción.

¿Qué dijeron los seguidores sobre el video viral?

Como era de esperarse, los seguidores del video no tardaron en comentar y señalar que quedaron asombrados por la reacción del joven ante esa situación. Además, otros usuarios no dudaron en contar algunas de sus más peculiares y pintorescas anécdotas e indicar que se sentían identificados con la historia de la grabación que se volvió tendencia.

"A veces te salvan esas amistades", "no confundas el negocio con la amistad", "los amigos que uno hace en la escuela y en la vida", "son de la misma promoción", "lo mejor cuando te roban tu carro, llamas a tu amigo y él conoce quién lo robó y te lo devuelve al día siguiente", "hasta a mí me dijeron y ya vio para que me sirven", "qué buenos recuerdos, cuando decimos recuerdas que casi me robas", "a mí me pasó, me acompañaban a mi casa después del trabajo para cuidarme", "una vez me salvaron en una pelea", "la amistad ante todo", "por eso me junto con todo tipo de gente", "mi papá me contó una vez que le pusieron cuchillo en el cuello para robarle y él lo reconoció que era el amigo y le pidió disculpas", fueron algunas de las reacciones de los seguidores.