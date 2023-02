Niña de 7 años es la paciente más joven en ser diagnosticada con cáncer de mama

08/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Lamentable! Una niña de tan solo 7 años, que reside en Chile, fue diagnosticada con cáncer de mama. Una patología que afecta a mayores de edad y raramente a pequeñas.

Su madre Patricia Muñoz al notar que su pequeña tenía un bultito en el pezón, cuando la bañaba, decidió llevarla al médico para que sea revisada de inmediato. Tras ello, se enteró que la niña padecía de cáncer de mama.

"Yo la estaba bañando un día y después al secarla y colocarle crema noto que tenía un porotito debajo del pezón. Ahí el doctor me recalcó que lo que la Maura tenía no era normal, que si yo esperaba mucho esto iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto. Esto fue en agosto, y en septiembre nos enteramos que la maura tenía un cáncer (de mama)", señaló la mujer en conversación con el medio TVN.

Asimismo, el hematólogo oncólogo pediatra, Francisco Barriga, indicó que el cáncer de mama es raro en menores de edad. Ante lo informado por el médico, la madre Muños expresó su preocupación por la salud de su pequeña.

"Yo pensé que me iba a morir sin ver un cáncer de mama en un niño menor de 10 años. Pasaron 32 años y no lo vi, y yo creo que tendrán que pasar otros 32 para que aparezca o que yo sepa de otro caso similar", manifestó.

"La mayoría de las mujeres en las que se diagnostica cáncer de mama tiene entre los 50 y los 60. De ahí para abajo empieza a ser menos frecuente y un caso de un menor de siete años es completamente anecdótico", añadió.

Asimismo, Francisco Barriga, también presidente de la Asociación Chilena de Paciente Oncológicos, indicó que "el único caso parecido es el de una niña que le detectaron un cáncer similar a los 10 años en Estados Unidos. Es uno en 200 millones, el de Maura puede ser uno en 400 millones".

Cabe señalar que, la pequeña fue sometida a una operación para extirpar el tejido del seno. "Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo, porque o sea, es fuerte para una persona adulta", manifestó.