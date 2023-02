¡Que ingenioso! Hombre hackea su lavadora averiada y la repara

08/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre español, identificado como ChuxMan en Twitter, informó que hackeó su lavadora averiada luego de que el fabricante no le enviara el 'firmware'. Asimismo, explicó cómo reparó su electrodoméstico sin contratar a un técnico.

Chuxman informó que su lavadora, marca Beko, no funcionaba, porque solo recibía 20V, lo que ocasionaba que esté "aparentemente muerto" y que, por ese motivo, decidió reemplazar el microcontrolador dañado. Al comunicarse con el fabricante y explicar el problema que presentaba su lavadora, él no lo ayudó y se negó a entregarle una copia del firmware para que el prosiga con su instalación.

Tras ello, el hombre continuó con la reparación del electrodoméstico y utilizó sus redes sociales para exponer su situación, además para recordar que en la Unión Europea existe una ley que obliga a los fabricantes brindar lo necesario a los usuarios, tales como herramientas, manuales y más, con el objetivo de que puedan reparar el dispositivo que compraron.

Asimismo, indicó que la empresa le envió nuevamente la misma respuesta, que indicaba lo siguiente: "Tras haber remitido su información le indicamos que no suministramos el firmware de nuestros equipos. No es un equipo informático, es un electrodoméstico y se trata / repara como tal. Atentamente, Servicio de Atención al Cliente".

Además, reveló que la compañía le ofreció una placa "que vale casi tanto como la lavadora". Tras ello, señaló que extrajo el firmware del electrodoméstico, pero al no lograr con su objetivo, utilizó un programador TL866 y extrajo el software.

"No tengo la garantía aún de que el software no esté corrupto, pero tiene algunos datos en claro, por lo que al menos me garantiza que la extracción es correcta, por lo que ahora ya puedo sacar [la lavadora] de mi madre y comprobarlo. Ahora ya puedo repararla entera, y en el caso de que el MCU esté estropeado ya puedo cambiarlo, pese a los de Beko", agregó.

Por último, señaló que las acciones que realizó son "legales" y que solo tenía el objetivo de reparar su dispositivo.

"Que quede claro: Hackear no es lo mismo que ciberdelincuencia. No voy a facilitar el firmware ni he comprometido la seguridad de la empresa. Lo único que he comprometido es su falta de vergüenza", finalizó.

¿Que una empresa estúpida no te da el firmware de una fucking lavadora de mierda pese a la resolución europea del derecho a la reparación? Pues les hackeo una lavadora del mismo modelo, y le extraigo el alma via ICSP.



«Esto no se arregla como si fuera un ordenador» me decían... https://t.co/tDmTCXlyNn — ChuxMan Skynetwalker 🍆 (@MrChuxMan) February 3, 2023