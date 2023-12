Niña pide fiesta con temática de Jesucristo y se vuelve viral en TikTok: "Un reventón cristiano"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde una niña decidió celebrar su cumpleaños con temática cristiana e imágenes de Jesucristo.

Muchas personas desean celebrar su onomástico al lado de sus amigos y familiares, por lo cual no dudan en realizar distintas decoraciones según los artistas, grupos o personajes favoritos que siempre los acompañaron desde muy chicos.

En el material audiovisual, de solo 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pequeña niña se encuentra en una amplia sala y a su alrededor hay varias imágenes con un personaje que siempre le ha llamado la atención y se ganó su admiración: ¡Jesús!

La menor, identificada como Kylie, está junto a sus familiares celebrando sus 4 años de edad, y su mesa está llena de bocaditos e imágenes sagradas, pero lo que se robó las miradas fue que ella vestía similar al hijo de Dios, con un manto blanco, un cinturón rojo en la cintura y el cabello largo suelto.

La madre de Kylie detalló que su hija siente un profundo amor hacia Jesús y es una fiel devota, por lo cual también pidió que sus paredes sean decoradas con varias imágenes suyas, al igual que en su torta de cumpleaños.

"Hoy es el cumpleaños de mi Like, tiene cuatro años y ama a Jesús y quería que su cumpleaños fuera el elegido por Jesús", expresó la madre de la niña, en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

Kylie 4 th birthday she Love Jesus

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la menor por no dejar de lado su fe y también a sus padres por ayudarla a inculcar el amor hacia Dios.

"El verdadero mi fiesta no es como la tuya", "etiqueten a Jesús para que lo vea", "las temáticas que mi abuelita quería para nuestros cumpleaños", "los que cumplen años en cuaresma", "el outfit me destruye, ja, ja, ja, tan divina", "me avisan cuando Jesús reaccione", "espera, estoy llorando, esto es realmente tan linda e inocente", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.