Niño le contó a su papá que su madre le había sido infiel: "Ni Judas se atrevió tanto"

27/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con la insólita escena protagonizada por un pequeño niño, quien no dudó en confesarle a su padre que su mamá le era infiel con otro hombre, pero eso no fue todo, ya que no tuvo reparos en asegurar que no solo fue con uno sino varios chicos.

Los niños son considerados como quienes más dicen la verdad, a pesar que con ello generen gran polémica entre sus familiares, especialmente entre las personas que les dieron la vida.

Polémica confesión

En el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer discute en medio de la sala de su hogar con su esposo, quien sostiene en brazos a su hija. La señora le reclama el por qué le alza la voz.

Para sorpresa de ambos, especialmente de ella, aparece su otro hijo, quien en vez de tratar de calmar la situación gritó que su mamá lo había dejado a él y su pequeña hermana solos porque andaba con otro hombre.

El hombre se vio afectado con la confesión del menor de edad y le pide que repita lo que dijo para asegurarse de haber entendido correctamente.

"¡Papá, oye! Nos dejó dos meses ahí en Torreón, se fue a tomar junto con chicos. Yo vi todo (...) Y te traicionó todos estos días, andaba con chicos", recalca el pequeño, afirmando lo que había visto y escuchado. Un breve silencio se apodera del hogar, pero pronto, la madre trata de negar las acusaciones de su hijo y con risa burlona asegura: "¡Con chicos, jajaja".

Niño revela infidelidad de su madre; video se viralizahttps://t.co/3PEuf858wn pic.twitter.com/Ut9qbrSauQ — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) March 23, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena asegurando que la mujer sufrió "una grave traición de su hijo". Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que la mujer haya abandonado a sus hijos por ir a verse con otros hombres, no solo sin respetar su matrimonio, sino a ellos.

"Entre hombres somos más solidarios", "uno piensa que los niños no ven nada, pero se les olvida que fueron niños y todos recordamos lo que vemos aún teniendo corta edad", "no compró su silencio la mamá", "qué feo pasar por eso como niño", "ni Judas se atrevió a tanto", "terrible que el niño sepa la infidelidad de la madre", "qué mala madre por dejarlos solos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y polémica en las redes sociales al ver cómo un pequeño niño confesó que su madre le fue infiel a su padre, y que incluso lo había dejado solo con su pequeña hermana.