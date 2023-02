¡No sabía las letras del Rey de la Bachata! Fanático de Romeo Santos es captado con cancionero en concierto

12/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Varios fanáticos de Romeo Santos asistieron a su concierto en el Estadio Nacional y captaron momentos graciosos, atípicos y emotivos. Este fue el caso de un seguidor del cantante que no se habría preparado para ver a su ídolo.

Los asistentes del evento captaron a una persona con un cancionero de Romeo Santos y lo publicaron en sus redes sociales. Estas imágenes se volvieron virales. En Tik Tok, el video ya superó los 300 mil reproducciones y con más de 17 mil 'Me gusta', además con 653 comentarios.

Cabe señalar que, el cantante inicio su concierto interpretando los temas de su último disco, pese a que varios de sus fanáticos esperaban que presente primero sus canciones que lanzó cuando era parte de Aventura.

Ante la presentación de sus nuevas canciones, varios de sus fanáticos compraron cancioneros antes de ingresar al concierto. Uno de ellos fue grabado por Karen Ochoa Mendez, quien publicó un video en su cuenta de Tik Tok, titulado: "cuando en pleno concierto no te sabes bien la letra de Fórmula Vol 3 de Romeo Santos pero vas preparado".

En este video se puede observar a una persona leyendo las letras de sus nuevos éxitos del Rey de la bachata. Tras ello, varios usuarios de la red social de Tik Tok comentaron al respecto y admitieron que se sintieron identificados con el seguidor del cantante.

"No lo juzgo porque yo estaba igual", "Yo estaré igual mañana, ya no hay tiempo a estas alturas", "Tengo que ir igual, no sé las nuevas", fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que, el último jueves 09 de febrero, Romeo Santos llegó a Perú para realizar sus conciertos el 10, 11, 12 y 14 de febrero en el Estadio Nacional. El Rey de la Bachata vendió todas las entradas para su primera fecha de presentación. Tras el pedido de sus fanáticos, decidió realizar más eventos en Perú.