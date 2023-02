Devanshi, la niña de 8 años que renunció a ser heredera de un emporio de diamantes para ser monja

12/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una pequeña de 8 años, Devanshi Sanghvi, de la India era heredera de un multimillonario imperio de diamantes, pero a su corta edad decidió convertirse en monja, renunciando así a todo lo que le ofrecían sus padres. Esta historia se volvió viral en las diferentes redes sociales. En Tik Tok ya cuenta con más de 29 millones de reproducciones.

Cabe señalar que, la menor Devanshi es hija de Shanesh y Ami Sanghvi, quienes son dueños de un negocio de diamantes conocido en la India. La pequeña al conocer el Jainismo, religión que tiene más de 2,500 años de haber sido creada, quiso ser monja y renunciar al "mundo material".

Devanshhi fue parte de una ceremonia de iniciación, que se llevó a cabo en la ciudad de Surat (estado de Gujarat). En dicha reunión, miles de personas asistieron y observaron la menor dejar su traje de seda y joyas para tomar el "diksha", en presencia de los monjes, y vestir de sari blanco que cubría su cabeza rapada.

Asimismo, en las fotografías se observa a la menor con una corona de diamantes en su cabeza, pero luego la retira y sostiene una escoba para apartar a los insectos y evitar aplastarlos.

De acuerdo a la declaración de Kirti Shah, un amigo de la familia, a la BBC, la pequeña vive en un monasterio en Upashraya.

"Ya no puede quedarse e casa, sus padres ya no son sus padres, ahora es una sadhvi... la vida de una monja jainista es muy austera. Ahora tendrá que ir andando a todas partes, no podrá coger ningún tipo de transporte, dormir sobre una sábana blanca en el suelo y no podrá comer después de la puesta de sol", señaló.

Asimismo, según lo investigado por los medios de comunicación hindúes, la familia inculcó a la menor una "vida espiritual".