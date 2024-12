Novia es HUMILLADA el día de su boda: Su 'amiga' le lanzó un TORTAZO en la cara frente al novio

Un hecho insólito se ha viralizado en las redes sociales. Lo que prometía ser un momento de ensueño, terminó en algo sumamente vergonzoso. Una novia nunca imaginó que, en plena celebración de su boda, sería ridiculizada de la peor manera: su invitada le lanzó un tortazo en la cara.

Un clip compartido por el Valluno Digital muestra el particular suceso ocurrido el último lunes 23 de diciembre en la ciudad de La Paz, en Bolivia. En plena celebración de un matrimonio, los recién casados estuvieron a punto de compartir un momento de complicidad con sus invitados, mientras realizaban el tradicional corte del pastel.

Sin embargo, la situación se tornó muy diferente, puesto a que propusieron a la pareja realizar una actividad mucho más distinta. Como la torta fue decorada con crema, sugirieron que hicieran una "mordida". En un primer momento, el novio accedió al pedido, por lo que brevemente se le observa limpiándose los labios.

Al llegar el momento de que la novia hiciera lo mismo, nadie contempló que sería protagonista de un momento viral. Aproximándose al pastel, una de sus invitadas tomó la base con su mano, por lo que rápidamente lo estrelló con el rostro de la joven esposa. Ella quedó embarrada con la crema, mientras intentaba disimular su fastidio.

Lo que más llamó la atención fue que, luego de su cometido, la fémina abrazó a la recién casada, mientras le susurraba al oído. Ante esta situación, el novio, evidentemente incómodo, tomó el pastel y lo colocó en la mesa, mientras su mujer seguía siendo abrazada por la osada invitada, quien se presume es -o era- su amiga.

Con el título "Novia viral, La Paz", el portal informativo compartió el clip a través de su cuenta en TikTok, ocasionando miles de reacciones entre los usuarios de la plataforma. La gran mayoría de cibernautas inundó el post con diversas opiniones, en donde destacaron las críticas hacia la actitud de la mujer invitada.