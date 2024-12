Policía conmueve bailando huaylas con niños en chocolatada navideña: "No todos son malos"

24/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) no dudó en alegrar a un grupo de niños y niñas con sus mejores pasos de baile al ritmo de un tradicional huaylas en plena chocolatada navideña en el centro poblado Unión Progreso Patahuasi, en Huancavelica.

Diciembre es un mes esperado por muchos, especialmente por los pequeños de casa, quienes esperan ansiosos sus regalos y compartir un agradable momento familiar. Mientras que otras personas e instituciones se organizan para llevar un "granito de arena" y el espíritu navideño a quienes más los necesitan, como nos lo demuestra la escena difundida en TikTok.

Policía se roba corazones de niños con huaylarsh

En el material audiovisual, de solo un minuto de duración, se ve el preciso momento en que el policía identificado como Gian Carlos, quien pertenecería a la región policial Huancavelica, llegó hasta Patahuasi, en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes junto a otros de sus compañeros para compartir gratos momentos con niños y niñas.

El oficial con su respectivo uniforme comenzó a zapatear y realizar movimientos característicos de esta danza tradicional peruana, generando que los menores le sigan los pasos con una gran sonrisa. Cada uno daba su mayor esfuerzo para no quedarse atrás y demostrar su amor "por nuestra música".

Los padres presentes no dejaban de aplaudir y mostrarse contentos al saber que sus pequeños tendrán un bonito recuerdo en estas fechas tan especiales como la Navidad. Se informó que la PNP llegó a la zona para ofrecer una chocolatada e incluso acudieron con Papá Noel.

"Llevando alegría a los niños de Patahuasi, Lircay, Huancavelica", se lee en la breve descripción del clip compartido por el policía Gian Carlos en la famosa plataforma china.

PNP de Huancavelica aplaude el noble gesto

Incluso, en sus redes sociales, la Región Policial Huancavelica compartió más escenas donde el agente del orden no deja de sonreír y motivar a los pequeños niños a no darse por vencidos y seguir zapateando al ritmo del huaylas. Asimismo, la PNP resaltó la importancia de conservar las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos.

"Desde los andes del Perú profundo, somos tu Policía Nacional, siempre más humana, líder, conservador de las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, porque ¡Somos pueblo hecho ley! Actividad por navidad en el Centro Poblado Unión Progreso Patahuasi - Lircay", expresaron en TikTok.

Reacciones en TikTok por acto policial

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la acción del policía para con los niños en Navidad: "Más policías como él por favor", "uno de los pocos policías que merece mi respeto y mi mirada de orgullo", "no todos son malos", "qué hermoso gesto de la PNP", "lleva en sus venas la raíz del Huaylas", "honorable policía, no todos son malos", expresaron.

De esta manera, el clip donde se ve a un policía danzando huaylas y llevando alegría a los niños en una chocolatada navideña en Huancavelica se volvió viral en las redes sociales y dejando en alto a la PNP.