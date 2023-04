"Nunca lo olvidó": Perrito se reencuentra con expareja de su dueña y su reacción fue enternecedora

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que los perros son leales con quienes le mostraron afecto y simpatía. En ese sentido, el caso, que sucede las redes sociales, engloba a un perrito que se reencontró con la expareja de su dueña y tuvo una tierna reacción ante la sorpresa.

En las imágenes compartidas, en la cuenta "@Camilaperma", se observó la emoción del canino tras observar al exnovio de su propietaria, cuando paseaba cerca a un parque. La muchacha no tuvo inconvenientes y permitió el reencuentro de ambos, luego de más de un año de separación.

A detalle, el peludito se emocionó bastante y empezó a correr en dirección del muchacho, que se encontraba notablemente conmovido. Al juntarse, el joven abrazó a la mascota y este se volteó para ser acariciado en la pancita.

Enternecedor momento

La secuencia estuvo protagonizada por un perrito y la expareja de su dueña.

En esa línea, la secuencia fue filmada por la propietaria y compartida en su cuenta personal de TikTok. "Estaba caminando con mi perro y se encontró con mi ex, después de un año y medio sin verlo", narró la fémina en el video.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron positivamente ante el suceso. Al respecto, destacaron la "madurez" de la muchacha para permitir el reencuentro. En esa línea, algunos usuarios recomendaron la "tenencia compartida" para que el animal disfrute de momentos con ambas personas.

Al respecto, los cibernautas rememoraron situaciones similares que vivieron con sus exparejas y mascotas. La mayoría mencionó que las rupturas se vuelven más complejas cuando existe cariño hacia los perros o gatos de la otra parte.

Más de 5 millones de reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 5 millones de reproducciones, más de 527 mil likes, 6508 comentarios y 45 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Estamos todos de acuerdo que lo más doloroso de dejar una relación es alejarse de las mascotas, ¿verdad?", "Aquí no hay casualidad amiga, ya sabemos que hubo encontronazos", "El perro: Será tu ex, no el mío", "Y en ese momento dejó de ser su ex", "Se nota que lo extraño", "Yo la dejaría en tenencia compartida. Pobrecito, se nota que lo extrañó".