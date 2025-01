Padre confronta al novio de su hija y genera el debate: "No quiero que la hagas llorar"

Un insólito video ha generado revuelo en redes sociales. Un padre de familia no dudó en confrontar al novio de su hija para dejarle en claro que no le gustaría que su "bebé" sufriera y que espera que él como su pareja pueda garantizar su seguridad y bienestar.

A través de un video compartido en TikTok, de solo dos minutos y 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un padre de familia identificado como Kevin Sánchez se acerca hasta un auto donde se encontraba esperando Ángel, el novio de su hija.

Kevin saluda educadamente al chico y le pregunta el lugar a dónde irá con su niña a cenar, así como la hora en que tenía pensado regresarla a casa. Asimismo, aprovechó en señalar que desde que sale con ella, su hija queda bajo su responsabilidad y espera que en todo momento sepa cuidarla y hacer que regrese sana y a salvo a su hogar.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que Kevin le resalta a Ángel que ha tomado foto a la placa de su auto y que hay cámaras de vigilancia vigilando su hija durante la cita. Un nivel de supervisión que dejó al debate el nivel de "sobreprotección" de su hija.

No conforme con dejarle en claro que él siempre está detrás de los pasos de su hija, para garantizar su bienestar, Kevin vuelve a dirigirse al novio para darle una severa advertencia, que muchos cuestionaron al ver la escena en la famosa plataforma china.