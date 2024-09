Padres se gastan los ahorros que su hijo envió desde EE. UU. para emprender: "Confié en ellos"

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más, en redes sociales encontramos un polémico caso como el de un hombre que se llevó una gran decepción al descubrir que sus padres gastaron todo el dinero que él les mandaba desde Estados Unidos para ahorrar y poder emprender.

Muchas personas deciden viajar al extranjero en busca de nuevas oportunidades de vida e incluso poder conseguir un trabajo con qué poder solventar no solo sus gastos sino la de sus familiares que se quedaron en su país natal debido a distintas circunstancias.

Decepcionado de sus padres

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre se encuentra en el interior de su auto y empieza a contar su historia a todos sus seguidores.

Según su relato, decidió migrar a EE. UU. y trabajó ahí por cinco años. El dinero que ganaba lo mandaba a Honduras donde se encontraban sus padres para que puedan ir ahorrando, pero cuando llegó el momento de regresar a su país no esperó llevarse una desagradable sorpresa.

"Decidí confiar en mi mamá y mi papá para que tuvieran todo mi dinero allá en mi país. Les dije que sería mi último año", sostuvo. Fue en ese momento en el que su padre comenzó a interrogarlo para entender el motivo que lo llevó a tomar esa medida.

"Les dije que este sería mi último año en EE.UU. porque ya hice lo que tenía que hacer: ya compré mi terreno y con todo el dinero que les envié pensaba poner mi negocio, comprar gallinas y vivir tranquilo allá", continuó.

Se llevó una terrible sorpresa al volver a su país

En ese momento, el padre del joven lo interrumpió para decirle que lo mejor era que siga fuera del país para que no pase hambre hasta el punto de confesarle que su madre "gastó todo el dinero".

"Hijo, yo no te tengo nada. Todo lo que tienes es el terreno ese que compraste allá", le dijo a su hijo. "Me da una gran tristeza", concluyó, antes de cortar la grabación.

Reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar el accionar de los progenitores del joven.

"¿Acaso no existen los bancos para que pudiera guardar su propio dinero?", "en temas de dinero no hay familia ni amigos", "el problema no es el dinero, el problema es el engaño", "perdónalos, pero corta toda comunicación con ellos", expresaron en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver que un hombre hondureño contó que sus padres gastaron todos los ahorros que él les envió desde el extranjero para poner un negocio propio en su tierra natal.