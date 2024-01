Papá rompió en llanto al bailar vals de XV años con el ataúd de su hija: "El último adiós"

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un hombre rompe en llanto y se acerca al féretro de su hija fallecida para realizar su último baile al ritmo del 'Tiempo de vals' por ser su quinceaños.

Muchas jóvenes desean que sus fiestas de quinceaños sean las más recordadas por todos sus invitados, pero no todas tienen la oportunidad de celebrarlo debido a distintas circunstancias, como el no lograr combatir una enfermedad terminal como el cáncer, que arrebata a nuestros seres más queridos.

En el material audiovisual, de solo 32 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un grupo de jóvenes cargan sobre sus hombros un ataúd, pero todos se ven conmovidos al ver que un hombre se acerca entre lágrimas y realizando algunos pasos de baile de vals.

El señor, que viste una camisa negra y pantalones de mezclilla, coloca sus manos sobre el féretro y luego trata de limpiarse las lágrimas que derramó porque la persona que se encontraba dentro era su hija, Janelith Fuertes, quien cumplía 15 años, y falleció debido al cáncer. Por ello, su padre, al igual que el resto de familiares de la adolescente, decidieron rendirle un pequeño homenaje como recordatorio de la fuerza del amor y la valentía.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidos con la escena y no dudaron en brindar palabras de consuelo por la pérdida de una hija. Otros usuarios aprovecharon en contar sus anécdotas e indicar que "la muerte de un familiar" es difícil de superar.

"No pude evitar llorar viendo este video, no sé de dónde sacó ese padre la fuerza para bailar, solo la fortaleza divina pudo sostenerlo en ese momento", "es uno de los videos más dolorosos que he visto", "admiro al padre y a los amigos que lo apoyaron en ese difícil momento", "la muerte de un hijo no se supera nunca", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.