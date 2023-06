"Ni a mi prima le celebran así": Familia decide celebrar los XV años de su perrita chihuahua

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Sin importar las críticas o el qué dirán, una familia decidió organizar el quinceaños de su adorada perrita chihuahua, generando el asombro de muchos en redes sociales.

Amor perruno

En el material audiovisual compartido en TikTok, se ve cómo una adorable chihuahua hace su entrada triunfal, luciendo un hermoso vestido rosa pastel y siendo cargada por un chambelán y alrededor suyo, otros dos jóvenes que realizan una coreografía para entretener a sus invitados.

Con todo lo que conlleva organizar una fiesta de esta magnitud, Marco Valencia, el chico encargado de compartir el video, mostró que a la fiesta de esta perrita asistieron un par de amigos caninos, a los que se les puede ver bailar con ayuda de sus dueñas.

En otra escena se puede observar un gran cuadro donde se encuentra la fotografía de Clarita de Asís, la perrita chihuahua, que es tratada como un integrante más de su familia. Es así, como esta fiesta demuestra el gran amor que le tienen y que señala que están dispuestos a todo con tal de verla feliz. Por ello, su dueño no dudó en acompañarla con un gran traje para enseñarle a todos a su perrhija.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que ellos también haría una fiesta así si tuvieran el dinero suficiente para engreír a sus perrhijos.

"Qué chido tener el dinero suficiente como para darle esos lujos a tus mascotas", "es real, no puedo creer que le hayan hecho una fiesta tan grande a la perrita... Eso sí es amor", "tan linda que se veía, no tienes idea cómo posaba en su sesión de fotos", "es simplemente hermosa la princesa", "qué padre, me parece genial conocer gente así. Querer tanto a tu perrita defendiendo tu opinión, sin hacer caso a las críticas, felicidades", "aquí se ve el amor que le tienen a sus mascotas", "los animales son fieles y nos hacen feliz, no son odiosos como algunos humanos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Críticas

Aunque la mayoría de los comentarios era de ternura y celebración, hubo quienes consideraron que no se deben humanizar a los animales, que ellos no son niños. "Dejen de humanizar a los perros, ellos son perros y todo eso ni les gusta", dice uno de los comentarios.

Es así como el video generó controversia y opiniones divididas al ver cómo una familia decidió celebrar con una gran fiesta, los quinceaños de su chihuahua.