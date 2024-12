Pasajero del Metropolitano fue retirado de bus por 'NO PAGAR' y reclamó a ATU: "¡He sido secuestrado!"

30/11/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho sumamente insólito se registró durante las últimas horas. En TikTok, usuarios reportaron el altercado protagonizado por un pasajero del Metropolitano y una fiscalizadora de la ATU, luego de que, aparentemente, accediera al servicio sin pagar nada. Como era de esperarse, el suceso se volvió viral.

Reclaman a pasajero por no pagar

El particular evento ocurrió al promediar la tarde de último 29 de noviembre, y tuvo lugar en una de las estaciones de la ruta C del referido servicio de transportes. En tales circunstancias, una encargada de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) detuvo la continuidad del recorrido, alertando que el reciente tripulante no había pagado su pasaje.

El hombre se encontraba sentado en la zona preferencial, muy cerca a la puerta, por lo que la fiscalizadora logró divisarlo y se colocó en el ingreso. Encarecidamente, le pidió que abandonara el bus y proceda a contribuir con el pago correspondiente.

No obstante, el sujeto se negó a atacar las exigencias, asegurando que, en otra estación, podría pagarle. Ante la negativa, algunos pasajeros, entre ellos adultos mayores, intentaron convencerlo de no perjudicar el viaje de los demás.

"No me está dando solución, estoy hace más de 20 minutos parado", se le oye decir al presunto polizón. "¡Yo le he dicho para pagarle!", le responde a la trabajadora de la ATU, quien le reclamó por haber accedido sin pagar.

Pasajero recriminó a la ATU

Los momentos de tensión ocasionaron que el viaje de los usuarios siga interrumpiéndose. Ante la insistencia, el sujeto tuvo que descender a regañadientes, siendo escoltado con dirección a la salida. No obstante, increpó la actitud de la fiscalizadora, lanzándole un contundente mensaje.

"¡Muéstreme las cámaras en estos momentos!", dijo, mientras la mujer continuaba hablando por teléfono, posiblemente informando sobre lo ocurrido. Ante ello, se observa como el hombre, con cierta molestia, se retira y vuelve a ingresar, aunque esta vez colocando su tarjeta para pagar el pasaje. Acto seguido, volvió a recriminar a la trabajadora.

"Quiero su nombre y su teléfono", sostuvo exaltado. Ante la negativa, tomó su teléfono y decidió grabarla, dando un mensaje muy alarmante. " He sido secuestrado por este personal que no me ha permitido subir al Metropolitano. Acabo de pagar mi pasaje", refirió.

Ante esta situación, el sujeto no tuvo más opción que ir a tomar su bus. Finalmente, la persona que grabó el video sugirió que dicha persona era abogado, por lo que criticó su actitud a pesar de ser profesional. Con ello, un nuevo suceso viral se registró en nuestro país, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.