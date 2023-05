Pasajero niega que usa colectivo a reportero: "¿No ves? Es un carro"

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un periodista estaba en las calles de Lima para hacer un reporte sobre el caos y la inseguridad de los colectivos informales. Durante su trabajo, entrevistó a un pasajero que estaba en un auto que brindaba este servicio. En un momento, el reportero preguntó por qué el hombre no usaba un vehículo formal. El pasajero solo respondió de una manera curiosa. El incidente se volvió viral en las redes sociales.

Niega que usa colectivo a reportero

Un video compartido por el usuario @Uncafecommie en Twitter muestra a un reportero acercándose a un vehículo estacionado en medio de una transitada avenida de Lima, como parte de un informe sobre el caos y la peligrosidad de los colectivos informales.

El titular del reportaje señala: "La crisis de los corredores: informales ganan la batalla y se adueñan de las pistas". En la grabación, el periodista entrevista a un hombre que estaba sentado cerca de la ventana del auto.

"¿Por qué prefiere usted viajar en colectivo que en servicio de transporte formal?", consultó el corresponsal. "Esto no es un colectivo, señor", respondió el ciudadano a pesar de que junto a él se encontraban otras dos personas.

"¿Qué es, entonces?", repreguntó el reportero. "¿No ves? Es un carro", afirmó, dejando impactado al entrevistador.

Reacciones al video viral

El clip viral, que ha obtenido más de 131.300 reproducciones, muestra la respuesta de un hombre que dijo: "Esta es mi tierra, así es mi Perú". Muchos usuarios criticaron su respuesta y señalaron que las autoridades también permiten que los colectivos informales sean una opción de transporte para los ciudadanos.

"La ATU misma dejando que se planten ahí los colectiveros, obstruyendo el tráfico", "El problema no son los colectivos, es la gente que los usa", "Bueno, tiene lógica", "¿Por qué somos así?", "Rumbo a ser una potencia mundial", "Mentiras no dijo", "No encuentro fallas en su lógica", fueron algunos de los comentarios en el video viral.

Transportistas critican a alcalde de Lima

Los diferentes gremios del transporte público han cuestionado la propuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para empadronar los autos colectivos que congestionan las principales vías de la capital peruana, considerándola como una "solución" inadecuada.

