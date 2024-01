¡Perdieron el control! Hombre es descubierto por su novia y su exnovia con su amante

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso insólito compartido por la cuenta de @luchovoltio, en X (antes Twitter), donde un hombre fue encarado por su novia y su exnovia, tras engañarlas con otra mujer dentro de un auto en un barrio de Buenos Aires, Antioquía.

Muchas parejas atraviesan difíciles momentos en su relación, pero una infidelidad es el detonante que les da el derecho de romper para siempre y 'dar vuelta a la página' para rehacer sus vidas.

¡Lo encontraron infraganti!

En el material audiovisual, de tres minutos y 52 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre se encontraba feliz con quien sería su amante, disfrutando de su 'amorío', sin saber lo que estaba a punto de suceder en la comuna 9 de Medellín.

En la escena aparecen la novia del hombre, y su exnovia, quienes no dudaron en recriminarlo por engañarlas y traicionar su confianza. Mientras el sujeto intentaba acelerar el carro para retirarse del lugar, una de las implicadas ingresó al vehículo y agredió físicamente a la 'amante', lo que causó el enojo del que sería su pareja.

"Por qué hace este show, no le da pena", expresó el hombre a su novia, por generar gran revuelo y escándalo en la calle, ya que muchas personas se acercaron a ver qué estaba pasando en el lugar.

Le piden ver a su hijo

En medio de la discusión, el hombre instó a su novia a abandonar el vehículo, pero ella optó por intentar arrancarlo, argumentando que el automóvil era de ambos. Por otro lado, su exnovia continuó gritándole, señalando su falta de responsabilidad como padre.

"Te quedó grande ella, te quedó grande ella, y, mire cómo arregla el mier**ro que le dejó esa. Ni siquiera tiene para darle completo el mercado a su hijo", exclamó la gente que presenciaba el escándalo amoroso.

Todo por amor parce. Se encontraron novia, ex novia y amante del machoman en Buenos Aires #Medellin pic.twitter.com/yg2vOMbVwm — Luchovoltio (@luchovoltios) January 4, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso asegurar que "se le juntó el ganado".

Por otro lado, algunos usuarios criticaron el accionar de la novia y la exnovia, a las que pidieron no pelear por un hombre que no valía la pena, ya que no supo valorarlas en su momento.

"Definitivamente, hay mujeres que no se valoran ni poquito peleando por un hombre a estas alturas de la vida", "muy de malas el man, preciso las tres en un mismo lugar", "cuánto chismoso, una pelea entre tres y todas esas motos parqueadas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre fue encarado por su novia y exnovia tras encontrarlo infraganti con su amante en un auto en Colombia.