Mujer reclama a su novio por dejarla después de dormir con su ex: "No hice nada malo, soy buena"

13/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en X (antes Twitter), al ver cómo una mujer reveló que su novio la dejó porque se enteró de que durmió con su expareja, pero afirmó que no pasó nada entre ellos, ya que solo buscaba consolarlo.

Muchas personas comparten sus experiencias personales y cómo viven los mejores momentos de sus vidas al lado del "amor de sus vidas", pero debido a distintas circunstancias terminan discutiendo y peleando, hasta el punto de dar por terminada sus relaciones.

Mujer consoló a su exnovio

En el material audiovisual, de solo 42 segundos de duración, se ve a una mujer de cabellera rubia, revelar con gran decepción que el hombre que tanto amó, la dejó de lado porque se enteró de que decidió ir a la casa de su exnovio y pasó la noche allí. A pesar de que los hechos la delatan, la joven señaló que nunca lo engañó ni le fue infiel.

La mujer se defendió indicando que solo fue a consolar a su exnovio, porque se considera una buena persona y siempre está para "sus amigos" que tanto la necesitan.

"Mi ex novio estaba mal, era su cumpleaños y fui a verlo y estaba triste. Lo acompañé y me quedé a dormir con él, no hice nada malo, soy una buena persona", expresó durante una entrevista para un podcast. Sin embargo, su novio actual no lo vio así y decidió terminar la relación.

"Mi pareja me dejó por hacer lo correcto. Dormí con mi ex porque estaba mal, pero no hice nada, Me dijo que no quiere saber nada de mí y no se me hace justo", concluyó.

Me dejo porque fui al cumpleaños de mi ex y dormí con él porque estaba mal. ¿Qué harían ustedes?🤔 pic.twitter.com/KDuqvCw8iK — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 2, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por "las excusas" que ponía la joven para tratar de defenderse de una infidelidad.

Causó debate

"Lo que se me hace más gracioso es que insinúa con cinismo, que el malo es su novio. El oficial", "Salió Justo a tiempo, grande el amigo", "yo creo esperaba que le fuera a comprar una cama al tipo , para que no la pase tan mal el, cuando ella vuelva a querer quedarse jeje", Si claro 'no hice nada', todas lo hemos aplicado alguna vez", "sigue consolando a tus 'ex' que ya ves lo que te pasa con la pareja actual", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven le reclamó a su novio por dejarla después de dormir con su ex, ya que aseguraba que solo fue a consolarlo y darle ánimos.