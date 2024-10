Periodista descubre a pareja INFIEL en plena transmisión EN VIVO: "No lo puedo creer"

Una periodista vivió un insólito momento al descubrir pareja infiel, en plena transmisión de un programa televisivo. La escena se volvió tendencia en las redes sociales, generando cientos de comentarios de usuarios que no creían "el drama en vivo".

Muchas parejas viven los mejores momentos juntos y no dudan en gritarlo "a los cuatro vientos"; sin embargo, no todas tienen finales felices debido a que uno de ellos decide 'sacar los pies del plato' y cometer infidelidad, quebrando por completo la confianza que mantenía a flote la relación.

En el material audiovisual, de solo 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una periodista se encontraba recorriendo una de las calles de la localidad de Vicente López, en Argentina, narrando una alerta meteorológica.

La mujer identificada como Giuliana Salguero, periodista de 'TN', se llevó un incómodo momento cuando se acercó a entrevistar a las personas que se encontraban en el lugar. Salguero fue hasta una pareja sentada en un banco, pero quedó impactada cuando les habló.

"¿Cómo les va? ¿Qué tal?", preguntó la comunicadora del programa 'Está pasando'. Es allí que se da cuenta de que la pareja parecía ser un "par de infieles", ya que inmediatamente trataron de taparse los rostros y evitar aparecer en vivo.

La mujer seguía sorprendida por la escena captada por las cámaras durante el reporte, pero aun así trató de mantener el control en todo momento y reiterar que no fue su culpa "lo que estén haciendo".

"Lo que acaba de pasar, no lo puedo creer. ¡Estamos en vivo! Hay perdón, perdón". (...) Bueno, ¡qué va a ser! No es mi culpa lo que están haciendo", sentenció la periodista.

Como era de esperarse, la escena se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros aplaudieron la profesionalidad de la periodista para seguir adelante con su enlace en vivo, a pesar del insólito momento.

"Yo si soy camarógrafo los muestro igual, me vale madre", "hay que tener mucha mala suerte para estar de trampa y que aparezca una notera", "el camarógrafo es más rápido que Colapinto", "no me quemes", "nadie los obligó a ser infieles", expresaron en el clip compartido por la cuenta @forofms, en X.