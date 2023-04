"Pero sacan de apuros": Español sorprende al revelar qué le molesta del Perú

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El país recibe a diario la visita de extranjeros que buscan conocer las tradiciones, costumbres, naturaleza y gastronomía del Perú. Sin embargo, durante su estadía encuentran algunos detalles que los molestan.

Es así como un video publicado por @danibonitok, en la plataforma china de TikTok, muestra el testimonio de un joven español quien termina despierto a muy tempranas horas de la madrugada debido a los fuertes ruidos que hay frente a su departamento.

El europeo manifiesta que se levanta muy temprano porque un comerciante de papayas se pone a vender justo delante de su casa y con un gran megáfono que "despertaría a toda la calle".

"Situaciones a las que no me acostumbro como europeo en Latinoamérica", manifestó el joven con el rostro somnoliento.

"Ya deberías ir acostumbrándote": reacciones al video

Como era de esperarse, el video que superó el millón de reproducciones y además, registró las 800 000 reacciones en la plataforma de TikTok, también generó cientos de comentarios de personas que se sintieron identificados con la incomodidad del joven en el Perú.

"Yo lo extraño, la vida europea es aburrida", "servicio a domicilio. Es molesto el ruido, pero sacan de apuro", "para mí es más fácil tenerlo cerca", "creo que depende de dónde estés", "también me despiertan", "y el panadero que pasa a las 5:30 de la mañana y aquí yo congelando el pan para otros días", "y eso que no has escuchado: compro fierro, papel", "es lo mejor y sobre todo al alcance", "niño, eso es lo más común en Latinoamérica", "a mí me despierta la que vende quinua, ponche, habas, soya, caserita", "así es mi hermoso país, es el delivery gratis", "sí, pero a veces es un mal necesario", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Como se sabe, en el Perú es habitual encontrarse con este tipo de vendedores ambulantes por las mañanas. Muchos de ellos venden frutas, jugos, entre otros productos de gran utilidad en las primeras horas del día. A pesar de ello, sus fuertes ruidos pueden ser una gran molestia para algunas personas. Por lo cual, algunos usuarios de la plataforma china no dudaron en aprovechar el momento para solicitar a sus autoridades municipales mayor orden en sus distritos.

"Lamentablemente falta orden en algunos distritos", "lo peor es que si bien es un trabajo honesto, hacen demasiada bulla con sus parlantes", "deberían reordenarlos y colocarlos en un sitio donde no incomoden", manifestaron.