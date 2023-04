"Solo fue un desliz": Mujer engañó a su pareja con su hermano y le pide perdón de rodillas

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video publicado en la plataforma china de TikTok causó revuelo en otros medios de comunicación y redes sociales, por la impresionante escena que hizo una joven ecuatoriana en el terminal terrestre de Portoviejo, para impedir que su novio la deja.

Alejandra Palacios, quien publicó el video, decidió subir y compartir la escena titulándolo: "me encontré con esta escena en la terminal, la chica se humilló en frente de todos pidiéndole perdón a su novio porque le puso los cachos (cuernos)".

"Solo fue un desliz"

En el clip, se ve cómo la joven estaba acompañada de una amiga, quien sostiene una pancarta que dice "perdóname Jaime, solo fue un desliz", y otro que sostenía una guitarra para brindar una serenata.

Al ver a su novio, la joven llora y se pone de rodillas para pedirle perdón por engañarlo con su hermano, ya que el novio la rechazaba constantemente. La escena fue dividida en dos partes, y se puede apreciar cómo el joven toma la cartulina para romperla y tirarla al suelo para abordar su camión, mientras la chica llora desconsoladamente junto a su amiga.

Mientras tanto, las personas que presenciaban la escena, pedían al novio que la perdonara, pero él se mantuvo firme en su decisión. "Me fue infiel", argumentó. Pero otros indicaron que tenga dignidad y se vaya dejando todo lo malo que le hizo la joven.

"Ten dignidad": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video publicado en la plataforma de TikTok alcanzó los 4 millones de reproducciones y 100 mil me gustas, así como miles de comentarios de personas que aplaudieron la postura del joven por no perdonar a la mujer.

"Si la perdona, se lo volverá a hacer una, dos y tres veces", "este tipo de traición no tiene perdón", "yo me quedo con la que lleva el cartel jaja", "y fue con su hermano, que fuerte", "no hay perdón", "al final la que sufre es ella", "todas mienten", "etiqueten a la que sostiene el cartel", "te perdono pero preséntame a tu amiga del cartel", "cuando toca arrodillar, pero que sea delante de Dios no de otro pecador", "arrodíllate ante Dios y no ante un hombre que ningún hombre es santo", "para que perdonarle si ya está la falta, no sea carona, no le da vergüenza que busque al hermano", fueron algunos de los comentarios en el video de TikTok.

Sin embargo, también aparecieron personas que no dudaron en comentar que el tema debió tratarse de forma privada y no realizando un show en plena calle.