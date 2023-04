"Los carritos son para niños, no para perros": Mujer es criticada por pasear a su mascota

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas cuidamos a nuestras mascotas como un miembro más de la familia, incluso hasta considerarlos 'can hijos'. En las diversas redes sociales se muestran videos donde algunas personas celebran los cumpleaños de sus mascotas, comparten las actividades que realizan juntos y compran distintos objetos para poder verlos felices.

Es así como el video publicado por la cuenta de @zeusgala2, en la plataforma china de TikTok, generó controversia entre sus seguidores por mostrar una escena donde una mujer lleva a su perrito en un carrito de juguetes.

Según la descripción del clip, "Nosotros también podemos tener carrito", un señor criticó a la dueña del perrito por sacarlo a pasear montado en un carrito de juguetes, que según consideró él es para uso exclusivo de los niños y no para los animales.

"Quien pueda comprar uno, lo usa como quiere"

Al parecer le gritó "mira a ese perrito sinvergüenza, los carritos son para niños, no para perros", pero la dueña del adorable perrito no dudó en colocar como fondo musical al clip "eso era en tu tiempo, en el tiempo de los cavernícolas" e ignorar su comentario.

La actitud de la dueña del perrito tuvo todo el apoyo y respaldo de sus seguidores. En su cuenta de la plataforma china también se observan otros videos donde se ve el gran afecto que tiene hacia su mascota y las distintas actividades que realiza junto a él, como celebrar su cumpleaños, lo cual también fue mal visto por otras personas, por humanizarlo.

"El carrito es para quien lo pueda comprar": reacciones al video

Como era de esperar, el video que logró alcanzar los 34.700 'me gustas' en TikTok, generó controversia en otras redes sociales ya que algunos apoyaban a la dueña del perrito, pero otros criticaron que humanicen a los animales.

"¡Uy! Eso que no ha visto que hay carros a control remoto", "el carrito es para quien lo pueda comprar", "es que al señor le da envidia porque a él no lo llevaban en carrito de niño", "el que puede, puede", "la envidia, ya quisiera él ir allí", "en este calor pobres sus patitas queman, yo también quiero eso", "uno como quiera, pero las bendiciones jamás", "una vez cuando salí a pasear a mi perrita una señora dijo: exageran en comprarles ropas a esos animales", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del video.

Otros no dudaron en contar sus historias y sentirse identificados con el caso que se muestra en el clip que pronto se volvió viral.

"Pensé que era la única que quería comprar un cochecito para mi cachorra", "el perrito es un rey... y la queso", "yo me sentaba en asiento reservado con mi perrita y me gritaban, pero después mi mamá me cedía su asiento y ya se callaban", comentaron otros en TikTok.