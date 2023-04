"¿Alianza campeón?": Joven se sorprende por resultado que da el filtro de TikTok

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como se recuerda, las selecciones de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar forman parte de la Copa Libertadores, que inició el 7 de febrero del 2023. Muchos hinchas de estas selecciones esperan con ansias los mejores resultados de cada encuentro deportivo que les permita ser campeón del torneo de fútbol.

Es así, como un video publicado por la cuenta de @reto20jesus, en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos al ver como un joven llamado, Jesús Chavarry hace uso de un filtro de esta red social para conocer al próximo campeón de la Copa Libertadores.

"¿Cuáles son los resultados del filtro?"

En el clip se ve cómo el joven averigua los resultados para saber qué equipo será la decepción, sorpresa, le roban, le ayudan, y por último el ganador.

"Decepción será Internacional de Brasil, quién será la sorpresa de la Libertadores, será Pereira; le roban al Aucas ¡no puede ser!, a quién le van a ayudar, al Colo Colo; y por último el campeón: ¡Alianza Lima!", exclama el joven de forma entusiasmada y con ironía por los resultados de uno de los torneos más importantes de América.

"¡Elijo creer!": seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video que cuenta con pocas horas de publicación, se volvió viral en la plataforma de TikTok y cuenta con 1559 reproducciones y cientos de comentarios, donde los hinchas del equipo blanquiazul desean creer y confiar en los resultados que dio el filtro.

"Elijo creer, ¡arriba Alianza!", "buena papá, nada es imposible", "la fe es lo más lindo del mundo", "soy de la U, pero elijo creer", "99% de fe", "con mis sentimientos no vas a jugar así", "como debe de ser", "elijo creer, ya aposté mi casa", "¿al revés no era?", "creo que se refiere al que más partidos tiene sin ganar", "primero que gane al menos un partido", "nica, es al revés", "firme, veo más probable la segunda venida de Cristo que Alianza gane una copa", "elijo creer porque somos lo grande de Perú", "amén mi Dios, que lo gane mi Alianza, pero igual partido a partido", fueron algunas de las reacciones de los seguidores del video de TikTok.

Así como algunas personas mostraron su total apoyo a los 'íntimos', también aparecieron usuarios que comentaron de forma irónica señalando que no podrían convertirse en campeones de la Copa Libertadores 2023, porque hasta el momento su desempeño no ha sido el mejor, debido a que aún no ganan un partido en el torneo.

"Es más probable a que gane 2 puntos a que gane la Copa", "creo que es de abajo para arriba, el último es la decepción y el primero que salió es el campeón", manifestaron en el clip.