Perrito participa en protesta durante PARO NACIONAL y se vuelve VIRAL: "¡El héroe de la marcha!"

11/10/2024 / Exitosa Noticias / Virales

El paro nacional de gremios empresariales viene causando no solo preocupación en la población, sino también momentos únicos. Las redes sociales no han sido ajenas a este tema coyuntural, por lo que muchos usuarios compartieron parte de los acontecimientos ocurridos durante las últimas horas, siendo la participación de un perrito el más curioso hasta ahora.

Perrito en paro nacional se viraliza

Tras la convocatoria de la paralización, el cual comenzó el jueves 10 de octubre, miles de ciudadanos salieron a las calles para alzar su voz de protesta por la crisis de inseguridad que azota el país. No obstante, un hecho muy peculiar llamó la atención en plena protesta.

El usuario de TikTok, Eriberto Zegarra, compartió un video en donde se muestra la participación de un perrito durante la movilización civil, quienes iban por la avenida Abancay con dirección al Congreso de la República. Vestido con su ropita, el animalito estaba acompañando a los manifestantes.

"El héroe de la marcha. Desde Puente Piedra hasta el Congreso. El caminante", se le escucha decir a la persona que graba el clip. En las imágenes se aprecia cómo uno de los protestantes se detuvo a darle un poco de agua al can, por lo que luego de hidratarse, continuó con su camino en medio de la avenida.

Luego de publicarse, el video se replicó en distintas plataformas digitales, en donde los cibernautas no tardaron en reaccionar a la particular escena. No obstante se descubrió que el can provenía desde el mercado de Huamantanga, alertando que tras la marcha, podría haberse extraviado.

¿Qué pasó con el perrito de la marcha?

Al conocerse la situación del can, las redes sociales hicieron lo propio. Muchos usuarios pidieron dar alcances de lo que habría pasado con el perrito, por lo que difundieron la noticia en la plataforma digital. En los comentarios, solicitaban a los manifestantes que estaban conectados a verificar si habían visto al can, y den un reporte de su estado.

Tras varias horas de preocupación, uno de ellos mencionó que el usuario Nikmenz había encontrado al perro. Y en efecto, la persona en cuestión grabó un clip en donde transportó al can al interior de su vehículo, acompañado también por su mascota. "Acá está, apareció chicos. El compañero lo va a llevar a Puente Piedra", informó.

Esta curiosa historia generó reacciones positivas y mucha ternura en redes sociales. Por tal motivo, el perrito se ganó los corazones de muchos cibernautas, tras participar de la protesta en medio del paro nacional.