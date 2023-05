''Que le saque la refurinfunflay'': Timoteo se enfrenta a Bowser en ring de lucha

21/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Este último sábado 19 de mayo, los fanáticos de la lucha libre profesional presenciaron un divertido momento en el local surquillano de Danzak Arena, tras realizarse la participación de dos personajes muy conocidos, Timoteo y Bowser, dentro del ring de lucha.

Memorable y divertido

Este evento estuvo a cargo de Gladiadores, un show que reúne al mejor talento peruano en el deporte de la lucha libre, siendo este 20 de mayo su última presentación en Danzak Arena,tras haber estado más de cuatro años en sus instalaciones. Es así que no quisieron irse sin antes despedirse de su público asistente con una de las peleas más memorables y divertidas: Timoteo vs Bowser, el villano de Mario Bros, ambos presentes en un ring de lucha libre.

Se hizo viral

Aquellos que asistieron al evento se llevaron una gran sorpresa por lo que no dudaron en grabar la escena entre Timoteo vs Bowser, la cual no tardó en hacerse viral en Twitter a través de la cuenta @peruoutofcontext, quien compartió varios fragmentos del enfrentamiento que dejó boquiabiertos a muchos. Además, en TikTok también logró viralizarse, pues el usuario @micusco también publicó gran parte del show, logrando más de 15 mil reproducciones.

Bowser retó a Timoteo

Durante la reproducción del clip se puede visualizar a Timoteo en un cuadrilátero peleando con otros personajes; sin embargo, el escenario se 'prendió' cuando Bowser lo retó a subirse al ring de lucha para pelear.

En el preciso momento en el que el antagonista de Mario Bros, ingresa al ring de pelea, comenzó a escucharse ''Peaches'', la famosa canción de la película recientemente estrenada en el cine, añadiéndole más gracia a la escena.

'La Pelea del siglo'

Seguidamente, los icónicos y populares dragones se encararon para dar inicio a tan importante enfrentamiento que fue considerado como 'La pelea del siglo' y debido a que el video se volvió rápidamente viral en Twitter, actualmente superó las más de 15 mil reproducciones y más de 500 'me gusta', además de los diversos y cómicos comentarios que dejaron los usuarios.

''Que le saque la refurinfunflay'', ''Ahí solo faltaba agregarle la música de Linkin Park nomás'', ''¡Sí! destrúyelo, Timoteo!'', fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación del video.

Finalmente, Timoteo fue quien derrotó a Bowser dentro del ring de lucha, lo cual generó muchos gritos entre los asistentes, además de contar con un nuevo contrincante que también resultó perdedor.