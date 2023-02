¡Qué sorpresa! Alumnos regalan un auto a profesor peruano que demoraba 4 horas en llegar a colegio

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un noble gesto. El profesor peruano, Julio Castro, recibió un auto de regalo por parte de sus alumnos, luego de que ellos conocieran que demoraba 4 horas en llegar al colegio, en donde imparte clases.

El docente les comentó a sus alumnos que despertaba a las 4:30 a.m con el objetivo de llegar al centro educativo a tiempo para iniciar las clases que había preparado con anticipación. Asimismo, les informó que regresaba a su hogar tarde, pese a que salía temprano de la institución educativa.

El profesor Julio Castro al llegar a su hogar encontraba a sus pequeños hijos durmiendo, sin poder disfrutar gratos momentos con ellos y realizar diversas actividades.

Los alumnos al observar que el profesor buscaba en Google autos baratos, debido a que anhelaba llegar a su hogar de una manera más rápida para estar con su familia y descansar, realizaron una recolección de fondo.

Cabe señalar que, por medio de las redes sociales, los alumnos realizaban diversas publicaciones para pedir ayuda a los internautas y realizar la compra del auto soñado. Estas acciones las realizaban junto a sus padres, quienes se sumaron para la recaudación de dinero.

Tras incentivar a los usuarios de Facebook e Instagram a apoyar al maestro y realizar una gran campaña para lograr captar la atención de los ciudadanos, obtuvieron un total de US$ 30.000, que fue invertido en la compra del vehículo, un año de seguro y gasolina.

Luego de ello, un gran grupo de alumnos se reunieron, citaron al profesor y celebraron el emotivo momento de la entrega del auto. El docente se sorprendió por la noble acción de sus alumnos.



"Yo siempre les decía 'cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No llores por eso —dice el profesor Castro, quien no sospechaba el regalo—, no te quejes por eso. Solo sé agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante. Y un día algunas cosas buenas sucederán. Y esa es la prueba'", manifestó el el docente luego de recibir el Mazda 2019 azul oscuro.



"No lo hagas porque estás esperando un premio. Hazlo porque viene de tu corazón", añadió.

Luego de ser compartido el video del profesor que recibe de regalo un auto, varios usuarios de Tik Tok se manifestaron su alegría por lo sucedido.

"Que bellos alumnos !!! Todavía hay agradecimiento", "eso dice que se ganó el corazón de sus alumnos y ha ser un magnífico maestro que padre", "felicidades.. es buen maestro por eso Dios lo seguirá premiando", fueron algunos de los comentarios.

El clip de los alumnos que le regalan un auto a un profesor peruano que demoraba 4 horas en llegar a colegio fue reproducido por varios usuarios en redes.