"Recordar es volver a vivir": Joven celebra su cumpleaños con temática de Dragon Ball

Muchos recordamos nuestros dibujos animados y algunos no pudimos celebrar nuestros cumpleaños con esa temática, pero este joven de 26 años, no dudó ni un segundo para cumplir su sueño de festejar junto a sus seres queridos con la temática de Dragon Ball.

¡Liberó su 'ki' junto a sus invitados!

En el video compartido por la cuenta de @claudiagabrielahi, en la reconocida plataforma de TikTok, José, el cumpleañero, fue sorprendido por su hermana con una emotiva celebración junto a amigos y familiares, pero con una peculiar decoración acorde a uno de sus programas infantiles favoritos: ¡Dragon Ball!

Los platos, servilletas e incluso la piñata tenían el rostro del personaje principal de ese anime japonés, Goku, y la cara del joven fue de alegría y sorpresa al ver a todos celebrando junto a él un año más de vida.

En el video se explica que realizaron esa fiesta 'infantil' para que José pueda recordar los mejores momentos de su niñez y festejar, no importa la edad, con lo que más le gusta: ¡ser por un día, un saiyajin!

¿También con Disney?

En otra toma de la escena, que se volvió viral en distintos medios de comunicación, se ve cómo aparece alguien disfrazado de Mickey Mouse. ¿De quién se trata? Al parecer, es alguien muy cercano al joven cumpleañero, porque no duda en darle un fuerte abrazo cuando se retira la cabeza del disfraz.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el clip generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y no dudaron en señalar que a ellos también les gustaría poder celebrar con temáticas que eran muy populares en su niñez.

"Hasta la decoración es antigua, qué lindo", "faltaron los adornos de muñequita hechos de tecnopor", "amé la fiesta", "no la quiero, la necesito", "qué chévere", "sanando el niño interior", "ya sabemos quién es el consentido de la casa", "yo y los que no tuvimos una fiesta infantil de niños", "orgulloso saiyajin", "cómo me encantaría que me hicieran algo así, pero qué va, yo soy la que hace las fiestas sorpresas pero a mi no me hacen", "si ahora a los niños se hacen temática reguetonera, no le veo nada de malo", "será una señal porque el cumple de mi novio es a fin de mes", "quiero ser amiga de ustedes", fueron algunas de las principales reacciones en la publicación realizada en TikTok.