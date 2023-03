Restaurante Don Calderón lanza peculiar plato llamado "Mostricaldo"

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Espectacular, el ingenio nunca termina! Ciertamente, Perú es considerado como uno de los países con mayor diversidad gastronómica y ha sido aplaudida por miles de turistas. Es así como Don Calderón, un restaurante ubicado en el distrito de Comas sorprende a todos, no solo por sus precios, sino por inventar y lanzar un peculiar plato llamado "Mostricaldo".

¡Una nueva experiencia culinaria! ¿De qué se trata? Este nuevo platillo que rompe todos los esquemas de la famosa gastronomía peruana, causa gran sensación y curiosidad en los distintos usuarios de TikTok por la gran cantidad de comida que ofrece y por combinar tres platillos básicos como el clásico caldo de gallina, el arroz chaufa y otra presa sumergida en una deliciosa salsa leche de tigre, siempre acompañado de la tradicional canchita y bebida como chicha morada o maracuyá.

El video compartido por el restaurante Don Calderón demuestra el por qué los peruanos casi nunca se quedan sin ideas al momento de su alimentación.

Usuarios reaccionan al 'mostricaldo'

¡Impactados! ¡Nadie lo podía creer! El peculiar video se ha viralizado logrando sumar casi 700.000 reproducciones en la red social de TikTok.

"Se ve potente", "necesito probarlo", "ese plato fue creado pensando en mí", "¡asu!", "es una buena idea de negocio y muy rico se ve", "solo en Perú se puede encontrar esta comida", "esto ya es otro nivel", "no puedo creer que exista", "quiero, se ve buenazo", "me quedé en shock", fueron algunos de los comentarios de los sorprendidos internautas y usuarios de esta reconocida plataforma.

Pese a que varios usuarios TikTok se mostraron entusiasmados por probar este plato culinario en Lima Norte, algunos no dudaron en considerar que es bastante comida para una sola persona: "no creo acabar", "no la hago mano". "mucho creo", llegaron a escribir en el perfil del restaurante Don Calderón.