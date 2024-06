¿Sabio consejo? Profesor sorprende con insólito mensaje a postulantes de Medicina: "No lo hagan por dinero"

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un profesor no dudó en dar un consejo a sus estudiantes, postulantes de la carrera de Medicina, que tiene alta demanda en el país.

Muchos jóvenes dan su mayor esfuerzo en sus estudios preuniversitarios para lograr alcanzar una vacante y estudiar la carrera de sus sueños hasta poder convertirse en grandes profesionales que enorgullezcan a sus seres queridos.

En el material audiovisual, de solo 25 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un docente de la academia Mendel, en Arequipa, se encuentra sentado delante de los jóvenes que acudieron a su clase y les señala que si desean estudiar medicina deben tener primero en cuenta su vocación y amor por ayudar al prójimo por encima de la remuneración económica.

"Escúchenme, los que van a estudiar Medicina, en una oportunidad les dije, estudien a conciencia porque ustedes van a tratar vidas. No lo hagan por dinero, salven vidas", se escucha decir al profesor, quien con rostro serio, espera que los jóvenes puedan tomar en cuenta sus palabras y en un futuro puedan centrarse en la vida de sus pacientes y no preocuparse en si les podrán pagar o no.