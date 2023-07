"Sacrilegio": Abuelita golpea a su nieto por echarle kétchup a su pizza

08/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos como el compartido por la cuenta de @jeremygrimaudo, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una abuelita sorprendió con su reacción al ver a su nieto poner kétchup a una pizza.

Lo calificó como sacrilegio

En el material audiovisual de 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Jeremy J. tiene una pizza en su mesa y en una mano sostiene un frasco de kétchup.

"Lo que no puedo hacer frente a mi abuela italiana", se lee en la breve descripción del video que alcanzó 5.8 millones de vistas, más de 327 mil 'me gusta' y alrededor de 1500 comentarios.

"Abuela, ven a ver", comienza a decir el joven. Su abuela le preguntó qué sucedía y se le acercó. En ese instante, él aprovechó de echarle el kétchup a la pizza. La mujer miró con cara de asombro e indignación.

¡No podía creer lo que sus ojos veían! De la indignación pasó a la rabia y le dio un golpe en la cabeza para que parara. "¡No se pone el kétchup en la pizza!", exclamó molesta por la acción de su joven nieto.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, hasta aplaudieron a la abuelita por defender una de sus tradiciones culinarias.

"Tiene razón, ¿Quién le pone kétchup a la pizza?", "Pero ¿Quién le pone kétchup a la pizza? Sacrilegio! y no soy italiana!", "en definitiva la mejor abuela es la italiana", "la abuela italiana, parece mamá latina", "no hace falta ser italiano para creer que el kétchup en la pizza no tiene lugar", "la abuela italiana me recuerda mucho a una latina", "tiene abuelas en todo el mundo", "es que cuando comes una buena pizza no necesitas ponerle nada", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

"Debes respetar la tradición culinaria"

Si hay algo que no perdona un italiano, es que le echen kétchup u otras cremas a la pizza o la pasta, por lo cual Jeremy trató de comprobarlo con su abuelita, quien trataba hacer respetar la esencia de la tradición culinaria de su país. De esta manera, el clip se volvió viral rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación por reaccionar y dar un golpe a su nieto para tratar de corregir su acción.