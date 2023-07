"Te mata todos los microbios": Abuelita trata de convencer a su nieto para tomar licor

05/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender, pero esta vez con una mujer de tercera edad, que causó gran conmoción entre sus seguidores. En el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve cómo una mujer trata de convencer a su nieto de que le permitan tomar algo de licor.

Dio sus razones para tomar

En el material audiovisual, de 37 segundos de duración, compartido por la cuenta de @marcelagarcicp, se ve el preciso momento en que una abuelita está sentada al lado de su nieto, quien queda atónito ante las palabras de la mujer en su intento de hallar la forma de que le permitan tomar un vaso de whisky.

En la breve descripción y voz en off se escucha: "La abuela mamá explicando sus razones de por qué le deberían dar su whisky" y "¿quién más con la actitud de ella?", por lo cual se volvió tendencia por la pronta respuesta de la mujer de avanzada edad.

Pide que la dejen tomar whisky

A pesar de que tomar bebidas alcohólicas puede ser perjudicial para la salud, la abuelita sorprende al encontrar algunos "beneficios" de su consumo.

"Porque eso te esteriliza por dentro, te mata todos los microbios", aseguró la adulta mayor. De inmediato, su nieto le preguntó: "¿Hoy no te han dado whiskycito?". "¡Ni siquiera cerveza!", replicó la mujer. "¿Quieres? ¿Qué quieres? Hay vino", volvió a cuestionar el hombre. "Lo que sea que tenga licor. Hasta cerveza".

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena e incluso señalaron que les gustaría tener una abuelita como ella, con gran actitud.

"Soy fan de esa mamá y no encuentro fallas en su lógica", "¿quién para esterilizarse este fin de semana?", "esa sería yo si Dios permite que llegue a esa edad", "belleza de abuela, hay que darle lo que pida", "ella sabe perfectamente lo que dice y es solo por salud", "¿cómo le explico a mi mamá que yo no salgo a tomar si no a esterilizarme", "¿hacemos campaña de esterilización? ¿Quién va?", "qué hermosa, ella tiene toda la razón", "quiero una abuela así", "denle whisky por favor, qué mujer más sabia", "ya me vi así con mis nietos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip que logró acumular 4 millones de visualizaciones, causó gran conmoción por escuchar las razones que daba la abuelita para que su nieto la deje tomar.