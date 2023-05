Señora demuestra sus dotes de baile al ritmo de reggaetón

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Sin duda, no existe edad para disfrutar de la música. Una señora de la tercera edad se volvió viral luego de ser captada bailando al ritmo del pegajoso reggaetón en Los Olivos.

Demostró sus dotes en el baile

Esto se dio porque durante las tardes, en un conocido parque de Los Olivos, muchos se reúnen a practicar diversos tipos de baile y fue cuando, en el parlante que utilizaba un grupo para ensayar, se reprodujo una canción de reggaetón, la cual motivó a la señora a lucir sus mejores pasos de baile.

Impresionó a sus compañeras

La música poseyó el cuerpo de la señora, pues logró impresionar a las demás chicas que se encontraban ahí, dejándolas atónitas ante su gran baile.

En el video publicado por la usuaria @Claudscuz6t, se puede observar a un grupo de mujeres, quienes se encontraban reunidas en ese punto del distrito de Los Olivos para practicar su respectiva rutina de baile.

En ese momento, se escucha que en el parlante se reproduce las clásicas canciones de reggaetón ''La vecinita'' y ''Gata celosa'', motivando a la adulta mayor que se encontraba en el lugar a bailar.

La señora se movía de un lado a otro, además se contorneaba al ritmo de las dos canciones, luciendo un gorro hacia un lado, recibía el ánimo de sus compañeras, quienes no dudaron en aplaudirla mientras grababan el peculiar momento con sus teléfonos celulares.

Incluso, algunas de las chicas se animaron a acompañarla imitando sus pegajosos movimientos.

Usuarios reaccionaron

El video rápidamente se volvió viral en TikTok y cautivó a más de uno en la famosa plataforma virtual, por lo que superó las 700 mil reproducciones y obtuvo más de 50 mil 'me gusta'.

Además, muchos usuarios comentaron al respecto, señalando que la señora a pesar de ser de la tercera edad, se movía mejor que uno que recién inicia su juventud.

"Esa señora se mueve mejor que yo", "¡Eso es ritmo!", "El amor, la paz, la tranquilidad y felicidad la llevas tú por dentro", "La música es vida", "Mis respetos para la señito", "¡Con actitud!", "Yo de abuelita cuando me pongan la vieja escuela", "La seño debió ser el alma de la fiesta en su época", "Qué vitalidad, ella lo disfruta", fueron algunos de los comentarios que dejaron aquellos que se toparon con el video.

No cabe duda que para bailar al ritmo de un pegajoso reggaetón, la edad no es lo más importante. Esto quedó demostrado con una señora de la tercera edad, quien no dudó en mostrar sus mejores pasos de baile en Los Olivos.