¡De no creer! Perro ayuda a empujar el carro malogrado de su dueño: "Yo soy tu amigo fiel"

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales están repletas de divertidas secuencias protagonizadas por animales. El último caso engloba a un perro que ayudó a empujar el carro de su dueño cuando este empezó a fallar; causando ternura entre miles de cibernautas.

¡Increíble y enternecedor!

El momento fue captado por el usuario de TikTok "m16uel" que decidió titular la secuencia de siete segundos como "El perro, mejor amigo del hombre". Asimismo, el video fue acompañado del popular audio de "Dios mío, ¿cómo es posible este suceso?".

En el clip, logra percibirse que la mascota junto a su dueño y una persona más trataban de mover el auto de color marrón a fin de evitar complicaciones a otros pilotos, y trasladarlo a un centro mecánico automotriz.

A detalle, la secuencia fue filmada desde la lejanía, ya que en las imágenes puede determinarse que "m16uel" se encontraba en otro coche. Esta persona optó por grabar el momento tras percibir el extraño y enternecedor comportamiento del canino.

Desafortunadamente, el referido tiktokero no brindó una segunda parte o alguna actualización de lo ocurrido al can, su dueño y el amigo. No obstante, los cibernautas de la plataforma china llenaron la caja de comentarios de lindas misivas.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva por el enternecedor momento. Al respecto, apuntaron que el viejo dicho que "el perro es el mejor amigo del hombre" es completamente verídico y este es uno de los tantos casos que lo constatan.

Por otra parte, decenas de usuarios compartieron los mejores deseos a la mascota y su propietario. En esa línea, mencionaron que fue lo más bello que vieron en Internet en mucho tiempo.

Más de 4 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 4 millones de reproducciones, más de 669 mil likes, 3353 comentarios y 57 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Por algo dicen que el perro es el amigo más fiel", "No por nada es el mejor amigo del hombre", "Sucesos escalofriantes captados en cámara", "Es algo bello", "Qué lindo perrito", "Por lejos lo más bello que he visto, no los merecemos. Te quiero mucho, 'Firulais'".

De esta manera, el perro de la viral secuencia de TikTok recibió todo el respaldo de los usuarios tras ayudar a su dueño a empujar su malogrado carro y no abandonarlo en un momento de real dificultad.