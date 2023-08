¡Sorprendente! Mujer recuerda su etapa escolar y sorprende al dominar las baquetas

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso sorprendente donde una señora no dudó en recordar su etapa escolar y 'recuperar' sus habilidades para tocar la tarola, tal como nos lo demuestra el video compartido por la cuenta de @Purovacil503sv, en la famosa plataforma asiática de TikTok.

Deleitó con sus habilidades con la tarola

En el material audiovisual, de un minuto y 28 segundos, se ve el preciso momento en que una mujer se encuentra rodeada de algunos jóvenes para celebrar los 202 aniversario de la independencia del Perú en Fiestas Patrias a través de un desfile escolar.

En la escena se ve a la señora marcar de forma firme con las manos y deslumbrar a todos con sus habilidades, que consideraba olvidadas, para tocar la tarola. Poco a poco va comenzando a dar vueltas con las baquetas hasta el punto de dar una gran demostración de una coreografía con lo que ella podía realizar años atrás cuando formaba parte de la banda escolar.

"Caras vemos, baquetas no sabemos", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado llegar a las 3.9 millones de reproducciones y la sorpresa de muchos de los seguidores en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aprovechar en recordar sus mejores anécdotas vividas en su etapa escolar, ya que algunos formaron parte de la escolta o banda de sus instituciones educativas.

"Qué elegancia y seguridad", "lo que bien se aprende, jamás se olvida", "mis respetos, me quito el sombrero", "mis respetos, no dudo ni un segundo de su capacidad", "cuando tu tía te dice... haber déjame ver si recuerdo cómo tocar esto", "el respeto con que ella lo hace, no cabe duda, la vieja escuela", "yo estuve en la banda de mi colegio y creo que es algo que no se debe quitar, aquí ella lo hace fantástico", "woow... toca padrísimo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Video tiene 3.9 millones de vistas

De esta manera, el clip causó gran revuelo y furor en las redes sociales al ver cómo una mujer trataba de recordar sus mejores momentos en la banda escolar y 'recuperar' sus habilidades con las baquetas para tocar la tarola y enseñar a los alumnos que se encontraban en el lugar para un evento por Fiestas Patrias.