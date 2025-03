¡Su esfuerzo dio frutos! Joven venezolana logra el 1° puesto en la UNMSM: "Mis papás lucharon por esto"

El esfuerzo y la dedicación dieron sus frutos. Jilary de los Ángeles, una joven venezolana, recibió la mejor noticia de su vida: no solo logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sino que obtuvo el primer puesto en su carrera. Su familia celebró con lágrimas y abrazos, y el emotivo momento quedó registrado en un video que se volvió viral en TikTok.

Jilary de los Ángeles presentó el examen de admisión a la UNMSM con la esperanza de cumplir su sueño de estudiar en la Decana de América. Decidió grabar el momento en que revisaba los resultados junto a su familia, sin imaginar la sorpresa que le esperaba.

"¡Ingresé, ingresé!", exclamó entre lágrimas de emoción al ver su nombre en la lista de ingresantes. Sin embargo, la alegría se multiplicó cuando descubrió que no solo había conseguido una vacante, sino que había alcanzado el primer puesto en la carrera de Administración de Negocios Internacionales.

El video, publicado en su cuenta de TikTok, rápidamente se hizo viral y generó una ola de felicitaciones. "Todavía no me lo creo. Mis papás lucharon mucho por esto . Es un sueño", escribió Jilary en la descripción del clip, en el que se puede ver a su familia celebrando con gran emoción.

Usuarios de TikTok no tardaron en reconocer su esfuerzo y dedicación. "Valió la pena tu sacrificio y el de tus padres", "Poniendo el nombre de Venezuela en alto en Perú" y "Felicitaciones por ingresar a la mejor universidad del país" fueron algunos de los comentarios que recibió.

Esta no era la primera vez que Jilary intentaba ingresar a San Marcos. Según sus publicaciones, había rendido el examen anteriormente sin éxito, pero nunca dejó de luchar por su meta.

En una entrevista con ATV, Jilary de los Ángeles compartió las palabras de su padre, Jorge Jaimes, tras sus dos intentos fallidos por ingresar a la UNMSM:

"Yo tenía mucho miedo de que mi papá, después de ayudarme a pagar la academia junto con mi mamá, me dijera que estaba decepcionado. Pero nunca pasó eso. Simplemente me dijo: 'Hija, tú puedes. En la próxima será'. Y me repitió lo mismo las dos veces".