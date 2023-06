"Todo por el ahorro": Pareja comparte un solo pasaje con una romántica idea

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes como la protagonizada por una pareja en el interior de un transporte público, que fue compartido por la cuenta de @Katilizz, en la famosa plataforma china de TikTok.

Todo por el ahorro

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una pareja se había sentado de peculiar manera: ella estaba sobre las piernas de él y ajustadamente, cabían ambos en un solo asiento. Muchos comentaron que querían vivir un momento romántico, mientras que otros señalaron que solo querían ahorrar el pasaje.

El caso ocurrió en Ecuador y llamó la atención de todos por el peculiar truco que usaron para viajar sentados, al ver que la unidad vehicular se encontraba repleto.

"Si no vamos a ir así cuando esté lleno el bus, no quiero nada", se lee en la breve descripción del video de 8 segundos de duración, por el cual muchos indicaron que esperaban que sus parejas "tengan ese detalle" para no ir paradas en el viaje.

Además, en el clip se ve cómo el hombre se mantuvo abrazando, durante un largo tiempo, a su aparente esposa para que ella no se caiga por el movimiento del vehículo.

Reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios y opiniones divididas, ya que algunos se mostraron conmovidas por la peculiar forma de demostrar su amor, pero otros criticaron al chico por no cederle el asiento por completo, a su pareja.

"Mi mamá me llevaba así", "así me llevaron e igual me engañaron", "así iba con mi ex", "es lo más lindo", "mi pareja quiere que vayamos así, pero yo no quiero", "si no es así, no quiero nada", "amor de verdad", "no lo había pensado", "así me llevaban y igual me engañaron", "así anduviéramos my love... pero nos gusta gastar en Uber", "mi amor nosotros sin mi miedo al éxito", "upa o nada", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otros internautas manifestaron que les gustaría vivir esa experiencia al lado de sus novios o novias, pero en otros tipos de unidades como el Uber.

De esta manera, el video donde se ve a la pareja compartir el mismo asiento para ahorrar pasaje y evitar estar de pie con los movimientos bruscos del vehículo, causó furor en distintos medios de comunicación y redes sociales donde fue compartido el material audiovisual.