¡No niños, perros sí! Pareja causa controversia con su decisión para la boda

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El matrimonio es el día más importante para muchas parejas que se juran amor eterno ante Dios, por lo cual tratan de que cada detalle sea perfecto, incluso la elección de sus invitados. Es así como una pareja causó asombro con su tarjeta de invitación y no incluir en ellas a los niños.

Boda pet-friendly

La pareja que se prepara para dar el gran paso en el altar ha tomado la decisión de convertir su boda en un evento inclusivo para los animalitos, pero no están incluidos los niños.

La invitación fue compartida por un usuario de Twitter, quien junto con compartir una fotografía, escribió: "Con lomitos y sin niños chillando. El sueño".

Esta invitación, además de prohibir la entrada a los menores de edad, compartió que es pet friendly, lo que quiere decir es que todos los que estén invitados a esta celebración podrán llevar a sus mascotas a la ceremonia, lo que causó revuelo en redes sociales y opiniones divididas.

Publicación generó controversia por invitar mascotas y no niños.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Como era de esperarse, la publicación compartida en Twitter y en distintos medios de comunicación generó gran controversia y opiniones de usuarios que no dudaron en criticar la decisión de la pareja por dejar de lado a los niños y "humanizar" a los animales.

A favor

"Es evento privado, yo me reservo el derecho de invitar a jirafas si quiero y no invitar a mis familiares, cuándo lo van a entender", "es su boda, su decisión", "los animalitos se portan mejor que los niños", "ellos son más precavidos y no hacen ruido", "eso deberían aplicar en los cinemas", fueron algunos de los comentarios de quienes se mostraban a favor con la decisión de los novios.

En contra

Por otro lado, entre los que se mostraron indignados con la imagen compartida en Twitter, se encuentran: "la invitación dice ¡no niños"! y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda", "imagínate estar escuchando los ladridos de los perros, ¡ay, no!", "a los perritos no les gustan las fiestas humanas", "yo estoy completamente a favor de que las bodas no son para niños, pero priorizar perros antes que niños es otro asqueroso paso en eso de humanizarlos".

De esta manera, el tuit ha generado una gran discusión entre los usuarios, ya que destaca por su enfoque pet-friendly y prohibir la entrada de niños a la boda.