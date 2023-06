"Ahorro para el futuro": Pareja de recién casados van a su boda de forma peculiar

20/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos insólitos donde las parejas son las protagonistas y causan asombro entre sus seguidores. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok se ve a un recién pareja de casados dirigirse al día más importante de sus vidas de forma peculiar.

En el material audiovisual de 33 segundos de duración se ve el preciso momento en que Pamela Veloz, de 52 años, y Jorge Valenzuela, de 55, se dirigen a la estación Los Dominicos de la Línea 1, en Chile, para abordar el tren y dirigirse al local donde se llevaría a cabo su ceremonia de bodas.

Buscaban ahorrar

Según reveló la pareja, la amiga de Pamela se habría ofrecido a costear el pago de su movilidad, pero Jorge consideró que era un gran derroche el monto, por lo cual prefirió trasladarse en tren junto a más de 30 de sus invitados.

"En vez de recibir regalos queríamos dinero para ampliar la cocina. Entonces una amiga me dijo: Te pago el auto que los lleve. Le comenté a Jorge, que es como súper austero, y él dijo no, qué derroche, vámonos en Metro", indicó Pamela tratando de explicar la situación.

Luego, explicó que él le indicó que era como un escape romántico entre los dos, para iniciar su matrimonio con una aventura juntos. "Todo el mundo me decía: Pero cómo te vas a ir en metro. ¿Pero por qué no? Cuando he viajado he visto a los novios en Nueva York o en Italia sacándose fotos en la calle, era como divertido", añadió.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir la idea de ahorro para el futuro de su relación.

"Una nueva aventura juntos", "amor, risas y momentos inolvidables", "es una nueva forma de ahorrar", "para qué gastar tanto", "ya no les alcanzó para la limosina", "mejor no me caso, ahorro más", "muchos preparativos, mejor esa plata uso para un viaje", "qué originales", "esto da gusto ver en el metro... felicidades", fueron algunas de las principales reacciones de sus seguidores en TikTok.

De esta manera, la historia de esta pareja chilena causó furor en las redes sociales por su original idea de transportarse en tren hacia la fiesta y ceremonia de su boda junto a sus invitados, entre amigos y familiares.