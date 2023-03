Un insólito momento entre una fan de 'División Palermo' y el actor Santiago Korovsky

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Serías capaz de reconocer al actor de tu serie favorita? El actor argentino, Santiago Korovsky, compartió en su cuenta de Instagram y Twitter un hilarante y cómico video donde se muestra el encuentro con una fan de la reciente serie de Netflix, "División Palermo", quien no lo asoció con su personaje.

"No sé si sos vos", señala la mujer a lo cual Korovsky atina a decirle que "si no me creen, no me creen". Lejos de terminar ahí, la señora quiso saber si él había visto su serie. "Sí, me dijeron que está muy buena", le respondió siguiéndole el juego y después miró a la mujer y dejó en claro su expectativa por la respuesta. "'El de la serie es más grande'", escribió en su publicación.

Mientras que, en su cuenta de Twitter, Santiago Korovsky confirmó que la fanática de la producción argentina, División Palermo, no le terminó de creer que se trataba del creador de la serie que le estaba recomendando a sus amigas.

"Sos igual", manifestó también un niño que presenciaba lo ocurrido, a lo que el actor, que se encontraba un bar con un amigo, afirmó: " Sí, soy muy parecido. No soy yo".

Además, en otro instante del hecho, Korovsky le preguntó a quien grabó el insólito momento si se encontraba grabando todo lo ocurrido. "Es una situación muy graciosa", manifestó entre risas el hombre que sostenía el celular.

La respuesta por parte de sus seguidores no se dejó esperar en su cuenta oficial: "Al menos no te dijo Piroyansky, ¡digamos todo!", "la realidad es más delirante que la ficción jajaja", "típico de hermano menor sacar chapa con el talento del mayor, dejá de mentirle a la genteeee. Te amo".

¿De qué trata la serie División Palermo?

Santiago Korovsky escribió, dirigió y protagonizó la sitcom argentina que llegó para demostrar que sí se puede hacer humor negro.

La más reciente producción de Netflix lo muestra en el papel de Felipe, un joven que luego de una separación traumática decide dejar el trabajo en la empresa de su padre para buscar un nuevo rumbo. Un robo lo acerca a una comisaría de la región para hacer la denuncia y termina llevándolo a formar parte de los integrantes de la guardia urbana en la ciudad de Buenos Aires, una especie de junta vecinal con poco presupuesto, pero con grandes ideas inclusivas que busca mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad.