Video: ¡Ya se siente la época escolar! Joven dejó útiles de su sobrino en colegio equivocado y lo devolvieron con todo

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Mucho cuidado! Faltan pocos días para que inicie el año escolar en el país y de a pocos, los padres de familia vienen comprando los útiles para que sus hijos puedan rendir eficientemente sus clases durante el año.

Sin embargo, hay quienes que, por falta de tiempo, envían a otro miembro de su entorno a dejar los bienes de sus pequeños sin que estos, conozcan las instituciones en las que les impartirán las enseñanzas.

Este es el caso de un joven que se confundió de escuela. El video fue compartido por Jackeline Rivera (@jackelineriveraca) en TikTok y ya viene teniendo miles de reproducciones por el hilarante momento que vivió su hermano.

Es así que se muestra como el muchacho, con cajas en mano, llega al Lima Villa College a entregar los productos de su sobrino, acompañado de Rivera, quien lo ayudó con la movilidad.

Tras ello, tocó la puerta de la casa de estudios y los vigilantes le pidieron el nombre del alumno, a lo cual, le respondieron que el no cursaba allí y que se habían equivocado; causando su asombro.

En el clip, se escucha como el tío del menor indica que son "cosas que pasan que menos mal fueron los útiles y no mi sobrino, al pasar un momento gracioso, pero a la vez, vergonzoso.

Algunos internautas se burlaron del suceso y aseguraron que en dicho colegio ni siquiera solicitan útiles. Otro, sostuvieron que comprenden la situación porque también les hubiera pasado algo similar.

El clip ya tiene miles de reproducciones en redes sociales y diversos comentarios; empero, destacaron el apoyo del chico hacia su familiar sin molestarse.

"Él lo llevó al Villa College, pero era al colegio de Villa", "En ese colegio ni útiles piden", "Cosas que pasan en el barrio fino", "Esto es algo que me pasaría a mí", "No me río porque tranquilamente puedo ser yo".